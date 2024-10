Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) und Lösungen für die digitale Transformation, ist stolz darauf, in diesem Jahr die erfolgreiche Einführung seiner innovativen Plattformen und Services in mehreren Märkten in EMEA und LATAM bekannt zu geben. Diese Go-Lives markieren einen bedeutenden Schritt in Tecnotrees Mission, die digitale Transformation für Kommunikationsdienstleister (CSPs) zu beschleunigen, was sich auf über 250 Millionen Teilnehmer weltweit auswirkt.

Tecnotree hat eine Vielzahl von TM Forum Open-Digital-Architecture (ODA)-konformen Modulen implementiert, darunter Digital Loyalty Management, Digital BSS Stack, Wholesale Billing und Customer Lifecycle Management, um den Betrieb zu rationalisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Jüngste Go-Lives umfassen:

Die Systeme für Digital Loyalty Management und Wholesale Billing wurden in mehreren Märkten in Betrieb genommen, so dass Millionen von Abonnenten von personalisierten Angeboten und nahtloser Abrechnung profitieren können.

Vollständige Einführung des Digital BSS Stack, der sowohl B2B- als auch B2C-Dienste unterstützt und CSPs in die Lage versetzt, ihr Serviceangebot auf neue Marktsegmente auszuweiten.

Integration von GSM-Prepaid-Systemen mit ISL 5.0, um nahtlose Konnektivität und Servicebereitstellung zu gewährleisten.

Die Implementierung des digitalen Abrechnungssystems, das mehr als 2 Millionen Abonnenten unterstützt, mit einem erfolgreichen Übergang von alten Plattformen zu Tecnotrees hochmoderner Infrastruktur.

Digitale Service-Orchestrierung für Telco- und Non-Telco-Angebote.

Diese erfolgreichen Go-Lives erstrecken sich über Afrika und den Nahen Osten und ermöglichen die digitale Transformation für über 250 Millionen Abonnenten mit fortschrittlichem digitalem Lebenszyklusmanagement, Loyalitätssystemen und umfassenden BSS-Lösungen. Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärte:

"Unser Engagement für die Bereitstellung einer digitalen Transformation in großem Maßstab spiegelt sich in unseren jüngsten Einsätzen in Lateinamerika und der EMEA-Region wider. Mit unseren innovativen BSS- und digitalen Plattformen ermöglichen wir Telekommunikationsbetreibern, bessere Kundenerlebnisse zu bieten, die betriebliche Effizienz zu steigern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen."

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend im Bereich der TM Forum Open API Conformance mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 reale Open APIs, ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Exzellenz und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienstleistungen zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und des Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen und schafft Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinen Abonnenten über die Plattform Tecnotree Moments auch einen digitalen Marktplatz mit Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Funktionen, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq (TEM1V) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder in unseren Social-Media-Kanälen Linkedin I Facebook I Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241024712364/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, CMO, Tecnotree

E-Mail: marketing@tecnotree.com