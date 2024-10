DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE grenzt nach erneutem Rekordquartal Prognose für Gesamtjahr 2023/2024 auf oberen Bereich ein

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/25.10.2024/08:00) - * Rekordquartal Q3: Gesamtumsatz +17,5 Prozent auf 25,9 Mio. Euro / SaaS/Service-Umsätze +19,8 Prozent auf 18,0 Mio. Euro * EBITDA in Q3 auf 1,2 Mio. Euro verdoppelt * Gesamtumsatz nach neun Monaten bei 76,2 Mio. Euro (+12,5 Prozent) / SaaS/Service-Umsätze wachsen deutlich überproportional um 21,3 Prozent auf 50,8 Mio. Euro * EBITDA dreht nach neun Monaten von -0,6 Mio. Euro auf +2,8 Mio. Euro * Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ESM-Plattform weiter forciert * Umsatzprognose für Gesamtjahr auf oberen Bereich der Prognosespanne konkretisiert: Serviceware erwartet nunmehr Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent

Idstein, 25. Oktober 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ihre sehr gute Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 fortgesetzt und dabei beim Gesamtumsatz und den SaaS/Service-Erlösen erneut neue Bestmarken erreicht. Im dritten Quartal konnte Serviceware die Umsätze um 17,5 Prozent auf das Rekordniveau von 25,9 Mio. Euro steigern. Die SaaS/Service-Umsätze erhöhten sich um 19,8 Prozent ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von 18,0 Mio. Euro. Das EBITDA konnte ebenso merklich verbessert werden und war mit 1,2 Mio. Euro doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Auch die Entwicklung auf Neun-Monats-Sicht ist sehr positiv. Die Gesamtumsätze stiegen um 12,5 Prozent auf das Rekordniveau von 76,2 Mio. Euro, womit das Umsatzwachstum nach drei Quartalen am oberen Ende der Prognosespanne von 5 bis 15 Prozent für das Gesamtjahr lag. Deutlich überproportional war einmal mehr das Umsatzwachstum im Bereich SaaS/Service mit 21,3 Prozent auf 50,8 Mio. Euro. Damit lag der Anteil der SaaS/Service-Umsätze am Gesamtumsatz nach neun Monaten bei 66,6 Prozent (Vj. rd. 62,0 Prozent). Das EBITDA drehte nach neun Monaten von -0,6 Mio. Euro auf +2,8 Mio. Euro. Die Vertragsverbindlichkeiten, die bereits fixierte zukünftige Umsätze auf Basis verbindlicher Verträge darstellen, stiegen seit Geschäftsjahresende 2022/2023 um 42,4 Prozent auf 78,9 Mio. Euro.

Angesichts der sehr guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, der starken Marktposition sowie eines absehbar starken Schlussquartals konkretisiert Serviceware seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf den oberen Bereich der bisherigen Prognosespanne. Erwartet wird nunmehr ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent nach bislang 5 bis 15 Prozent. Für das EBIT und EBITDA erwartet Serviceware unverändert eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

Serviceware hat im Berichtszeitraum die innovative ESM-Plattform mit weiteren Releases bei nahezu allen Modulen kontinuierlich weiterentwickelt und kommt auch bei der Transformation des Geschäftsmodells von einem Lizenz- zu einem SaaS-Geschäftsmodell planmäßig gut voran. Wachstumstreiber ist dabei Künstliche Intelligenz (AI), die schon heute durchgängig in den Modulen und Prozessen der Serviceware ESM-Plattform zum Einsatz kommt. Unter anderem hat Serviceware die neue AI Process Engine für die Erstellung von Workflows, die Datenmodellierung und die Gestaltung von Dialogen vorgestellt. Im September 2024 erfolgte der Release dieser Prozessmodulierungssoftware zunächst im Service Lifecycle Management. In den kommenden Monaten sollen die Anwendungsfelder für die AI Process Engine auf weitere Services ausgeweitet werden.

Weiter vorangetrieben hat Serviceware auch die internationalen Vertriebsaktivitäten. In Nordamerika hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Beratungshaus Maryville Consulting im Bereich IT-Finanzmanagement geschlossen. Seit Abschluss der Partnerschaft im Mai konnte die Pipeline deutlich ausgebaut werden. Erste Abschlüsse aus der Partnerschaft werden in den kommenden Wochen erwartet.

Dirk K. Martin, CEO bei Serviceware: "Hinter Serviceware liegen starke neun Monate mit neuen Rekordwerten. Auch das vierte Quartal wird sehr gut. Aufgrund unserer hervorragenden Entwicklung konkretisieren wir unsere bisherige Prognose auf das obere Ende unserer Prognosespanne. Uns gelingt es mit anhaltend hoher Dynamik die Transformation unseres Geschäftsmodells voranzutreiben und AI in unserer ESM-Plattform auszubauen. Auch bei unserer internationalen Expansionsstrategie kommen wir sehr gut voran. Unsere Marktposition und operative Entwicklung schlägt sich auch zunehmend in unseren Finanzkennzahlen nieder. Serviceware ist hervorragend aufgestellt, um seinen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen."

Der 9-Monatsbericht 2023/2024 steht auf der Website von Serviceware http://www.serviceware-se.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)