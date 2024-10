Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz. Der Absatz in China und bei den Premium-Modellen hat im 3. Quartal gelitten und die Profitabilität stark reduziert. Sika bestätigte den Ausblick. Vor dem Hintergrund des starken Wachstums in den ersten neun Monaten unterstrich die Geschäftsführung, dass man an den gesetzten Zielen festhält. Sanofi wächst stärker als erwartet. Insbesondere der Blockbuster Dupixent trägt zum Wachstum bei.Im asiatischen Handel überwiegen am Freitagmorgen die Gewinner. Abgesehen vom Nikkei 225 Index, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...