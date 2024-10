Unterföhring (ots) -- Justin Engel spielt kommende Saison in der Tennis-Bundesliga für den Deutschen Meister TC Großhesselohe- Philipp Kohlschreiber bleibt auch zukünftig als Sky Experte tätig- Weltklasse-Tennis bei Sky Sport live erleben: über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)Unterföhring, 25. Oktober 2024 - Sky Experte Philipp Kohlschreiber wird Trainer von Deutschlands größtem Tennis-Talent und dem zurzeit besten Nachwuchsspieler der Welt, Justin Engel. Der neue Stern am Tennishimmel machte zuletzt auf sich aufmerksam, als er vergangene Woche mit gerade einmal 17 Jahren ein Erstrunden-Match bei einem ATP-Turnier (Almaty, Kasachstan) gewann. In diesem Alter hatte dies zuletzt nur Carlos Alcaraz geschafft.Gemeinsam mit Trainer Horst Engel (Vater von Justin Engel, führte bereits Anca Barna in die Top 50 der Welt) verfolgt Kohlschreiber das Ziel, "das Beste aus Justin herauszuholen" und beschreibt seine neue Aufgabe im Profi-Tennis als die "spannendste Aufgabe in Deutschland - vielleicht momentan sogar weltweit". Es sei für den Sky Experten eine "große Ehre" den in der Weltrangliste bestplatzierten Jugendlichen trainieren zu dürfen, dem er mit seinem Wissen den Weg zur Weltspitze ebnen will. Unterstützt wird er hierbei vom Bayerischen Tennis-Verband.Laut Engel zählt Kohlschreiber zu den besten Tennis-Trainern Deutschlands, mit dem er bereits zu Kohlschreibers aktiven Profi-Karriere des Öfteren trainiert hat. Schon damals bemerkte der gebürtige Augsburger, dass Engel "weit kommen" könne.Kohlschreiber lässt keinen Zweifel daran, dass der 17-Jährige eine bedeutende Rolle in der zukünftigen Profi-Tenniswelt spielen wird: "Er ist fit, groß und hat Power." Gepaart mit Raffinesse und Spielintelligenz, die Kohlschreiber insbesondere fördern möchte, traut er Engel "Großes" zu. Er ist davon überzeugt, dass das deutsche Ausnahmetalent schon jetzt das Tempo von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev mitgehen könne, wie er im Exklusiv-Interview mit Sky Sport verrät. Dafür lege er seine "Hand ins Feuer", so Kohlschreiber, der auch zukünftig für Sky Sport als Experte tätig sein wird.Engel hingegen wird in der kommenden Saison für den Deutschen Meister TC Großhesselohe in der Tennis-Bundesliga antreten. Der Wechsel sei für den gebürtigen Nürnberger "unfassbar", zudem könne er weiterhin in Oberhaching trainieren, weshalb er die zukünftigen Bedingungen als "perfekt" beschreibt.Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf SkyDurch die langjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen bei Sky Sport. Zudem hat Sky eine mehrjährige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine Sublizenz der US Open erworben hat. Damit ist Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5895070