Am New Yorker Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag moderate Gewinne ab. Der Broker taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 0,31 Prozent höher auf 42.506 Punkten. Auch für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 sieht es gut aus: IG erwartet ihn mit plus 0,47 Prozent bei 20.328 Zählern. Auf Wochensicht steht der Dow damit weiter im Minus, während der Nasdaq 100 seine Verluste aufgeholt hat. Hier hatten am Vortag hohe Kursgewinne der Tesla ...

