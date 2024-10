Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US0441038694 Ashford Hospitality Trust Inc. 25.10.2024 US0441037944 Ashford Hospitality Trust Inc. 28.10.2024 Tausch 10:1

CA09075T1075 BIOCURE TECHNOLOGY Inc. 25.10.2024 CA09075T2065 BIOCURE TECHNOLOGY Inc. 28.10.2024 Tausch 9:1

CA92643V2003 Supreme Critical Metals Inc. 25.10.2024 CA8685951094 Supreme Critical Metals Inc. 28.10.2024 Tausch 10:1

CA58471K1030 Medicus Pharma Ltd. 25.10.2024 CA58471K2020 Medicus Pharma Ltd. 28.10.2024 Tausch 2:1

NL0015000CZ2 Ebusco Holding N.V. 25.10.2024 NL0015002AG2 Ebusco Holding N.V. 28.10.2024 Tausch 5:1

