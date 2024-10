Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI-, 5G- und Cloud-native-Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 endende Quartal bekannt.

Die wichtigsten Highlights der Finanzergebnisse des dritten Quartals:

Positiver freier Cashflow 1,7 (-7,9) Mio. EUR, zweites Quartal mit positivem freien Cashflow

Währungsgewinne 0,3 (-1,9) Mio. EUR. Nettogewinn für den Zeitraum 4,1 (3,2) Mio. EUR.

Nettogewinn für den Zeitraum 4,1 (3,2) Mio. EUR.

Brutto-Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 5,5 (1,2) Mio. EUR, eine Steigerung von +358 gegenüber dem Vorjahr

Gewinn pro Aktie 0,24 (0,01*) EUR.

Auftragsbestand zum Ende des Zeitraums 75,1 (78,0) Mio. EUR.

Am 19. April 2024 führte Tecnotree einen Reverse Split durch, d. h. die Reduzierung der Anzahl der Aktien, bei der jeweils 20 alte Aktien des Unternehmens einer neuen Aktie entsprechen.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, kommentierte die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 wie folgt: "Die Ergebnisse von Tecnotree im dritten Quartal 2024 spiegeln unseren strategischen Fokus auf die Verlagerung unseres Umsatzmixes hin zu profitableren und Cashflow-generierenden Geschäften wider. Während der Umsatz bei 19,0 Millionen Euro lag (währungsbereinigt 20,2 Millionen Euro), verzeichnen wir ein starkes Wachstum in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und Europa, deren Anteil an unserem Umsatz von 17 im Vorjahr auf 22 gestiegen ist. Wir haben im dritten Quartal 2024 auch ein Wachstum von 7 beim ARR-Umsatz erzielt, was die Stärke unseres Produktportfolios und unserer Partnerschaften in entwickelten Märkten unter Beweis stellt.

Unser Fokus auf betriebliche Effizienz zahlt sich aus: Die Betriebskosten konnten um 10 gesenkt werden und wir konnten das zweite Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow generieren. Während wir weiterhin das Betriebskapital optimieren und die Effizienz steigern, bleiben wir der langfristigen Rentabilität und dem Cashflow-Wachstum verpflichtet."

Darüber hinaus wurde Tecnotree von Gartner und IDC, führenden Analystenhäusern für Technologieunternehmen, für CPQ, Marktplätze, die Monetarisierung von Partner-Ökosystemen und die Unternehmensmonetarisierung ausgezeichnet. Im dritten Quartal wurde Tecnotree von Precision Reports als einer der größten Anbieter für Rechnungsstellung und Umsatzmonetarisierung für die Jahre 2023 und 2024 anerkannt.

Tecnotree Moments hat einen GenAI-Social-Commerce-Agenten bei einem Tier-One-Telekommunikationsunternehmen in der MEA-Region eingeführt und wurde zusammen mit einer Tier-1-CSP-Gruppe in LATAM für die Auszeichnung "Anbieter des Jahres" nominiert. Die anhaltende Nachfrage nach unseren digitalen Plattformen bestätigt unsere Strategie.

Der Fokus des Unternehmens für das vierte Quartal und darüber hinaus liegt auf der Fortsetzung desselben dem Aufbau unseres Auftragsbestands in Nordamerika und Europa, der Optimierung der Kosten, der Verbesserung des Betriebskapitals und der Fortsetzung des jüngsten Trends zu einem positiven freien Cashflow 2024 und darüber hinaus gemäß der bereitgestellten Prognose.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend in der TM Forum Open API-Konformität mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 reale Open APIs, ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Exzellenz und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienstleistungen zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und des Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen und schafft Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinen Abonnenten über die Plattform Tecnotree Moments auch einen digitalen Marktplatz für Fintech und B2B2X mit mehreren Erfahrungen, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq (TEM1V) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder in unseren Social-Media-Kanälen Linkedin I Facebook I Twitter

