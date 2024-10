NetEase verzeichnete am 26. Oktober 2024 einen moderaten Kursanstieg von 1,08% auf 79,74 USD. Dieser positive Tagestrend steht jedoch im Kontrast zu einer schwächeren monatlichen Entwicklung. In den letzten 30 Tagen musste die Aktie einen Rückgang von 12,17% hinnehmen, was auf eine gewisse Volatilität im Markt hindeutet.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Marktkapitalisierung des chinesischen Technologieriesen beläuft sich derzeit auf 47,7 Milliarden Euro bei 644,5 Millionen ausstehenden Aktien. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 19,08 Euro je Aktie prognostiziert, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,76% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen NetEases Position als bedeutender Akteur im globalen Technologiesektor.

[...]

Hier weiterlesen