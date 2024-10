NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Underperform" belassen. Die Niederländer hätten mit schwachem Wachstum durch die Bank in allen Bereichen enttäuscht, schrieb Analyst Julien Dormois am Montagmorgen. Der Auftragseingang sei überraschend gesunken. Die Aktienbewertung spiegele die Probleme nicht wider, so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 03:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 03:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

