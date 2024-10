Stanley 1913, eine Tochtergesellschaft von HAVI, arbeitet mit dem Supply-Chain-Orchestrator zusammen, um der stetig wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gab heute bekannt, dass Stanley 1913 Kinaxis ausgewählt hat, um seine Lieferkette zu modernisieren und die betriebliche Effizienz zu gewährleisten, um der ständig steigenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden.

Stanley 1913 ist innovativ, entwirft und stellt Trink- und Essgeschirr her, darunter den kultigen Quencher H2.0 FlowState Tumbler und die innovative Stanley Cross Bottle. Die Produkte der globalen Marke werden in mehr als 60 Ländern weltweit vertrieben. Die Kinaxis Maestro-Plattform wird das Stanley 1913-Team in die Lage versetzen, potenzielle Hürden in der Lieferkette schnell zu erkennen, Auswirkungen und Minderungsoptionen zu analysieren und schnelle Maßnahmen zu ergreifen, um Herausforderungen, die sich auf die Versorgung auswirken, anzugehen oder zu verhindern.

"Wir haben den Einsatz fortschrittlicher prädiktiver Analysen durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz erforscht, die uns eine durchgängige Transparenz der Lieferkette und eine leistungsstarke Szenarioplanung ermöglichen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern", sagte Karthik Sivakumar, Vice President of Supply Chain and Operations bei Stanley 1913. "Von Anfang an waren wir uns mit Kinaxis einig, dass Innovationen wichtig sind, um die Effizienz der End-to-End-Distribution nachhaltig zu verbessern. Die einzigartige Denkweise, die Kinaxis mitbringt, und ihre Fähigkeit, unsere Lieferkette von der Planung bis zur Ausführung zu koordinieren, werden uns dabei helfen, die begehrten Stanley 1913-Produkte an unsere Kunden zu liefern und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten."

"Nicht nur wirtschaftliche und ökologische Störungen können Druck auf Lieferketten ausüben, sondern auch beispiellose Nachfragespitzen", sagte John Sicard, President und CEO von Kinaxis. "Der Erfolg der äußerst beliebten Produkte von Stanley 1913 musste bei der Neugestaltung der Lieferkettenabläufe berücksichtigt werden. Wir freuen uns sehr, Teil ihrer Erfolgsgeschichte zu sein."

Die KI-gestützte Software von Kinaxis ermöglicht es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Auslieferung auf der letzten Meile durchgängig zu orchestrieren. Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Störungen von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über STANLEY 1913

Die von William Stanley Jr. am 2. September 1913 (offizielles Patentdatum) erfundene Ganzstahl-Vakuumflasche revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen Speisen und Getränke genießen. Seitdem liefert die Marke Stanley 1913 erstklassige Lebensmittel und Trinkgefäße für einen aktiven Lebensstil und hält an diesem einfachen Versprechen fest: Kaufen Sie Stanley 1913-Produkte und erhalten Sie Qualitätsausrüstung. Built for Life. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.stanley1913.com

Über HAVI

HAVI ist ein globales Unternehmen in Privatbesitz, das Menschen mit Ideen, Daten mit Erkenntnissen, Angebot mit Nachfrage, Restaurants mit Lieferungen und letztendlich Menschen mit den Produkten, die sie lieben, verbindet. Ob wir Produkte beschaffen, lagern oder ausliefern wir bieten unübertroffene Fachkompetenz in den jeweiligen Kategorien und eine beispiellose operative Exzellenz, kombiniert mit leistungsstarken digitalen Analysen und Erkenntnissen. HAVI wurde 1974 gegründet, beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter und betreut Kunden in über 100 Ländern. Zu den Geschäftsbereichen von HAVI gehören "Supply Chain", "TMS" und "Stanley 1913". Unser Unternehmensportfolio bietet erstklassige Beschaffungs- und Lieferkettenkapazitäten, markenprägende Marketing- und Werbedienstleistungen sowie innovative Konsumgüter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HAVI.com, tmsw.com und stanley1913.com

