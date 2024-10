Die Vinci-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg an der Börse, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen einen bedeutenden Auftrag in den Vereinigten Staaten erhalten hat. Der Aktienkurs kletterte um beachtliche 5,45 Prozent auf 106,45 Euro, was Vinci einen vorderen Platz in den Performance-Ranglisten am Aktienmarkt bescherte. Dieser Anstieg unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Konzerns.

Details zum Großauftrag

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat in einem Konsortium den Zuschlag für ein Projekt zur Erweiterung der Chicagoer U-Bahn erhalten. Der Auftrag umfasst die Planung und den Bau einer 9 km langen Streckenerweiterung sowie vier neuer Bahnhöfe und hat einen Wert von 2,78 Milliarden Dollar. Das Projekt, das bis 2030 abgeschlossen sein soll, verspricht nicht nur wirtschaftliche Vorteile für Vinci, sondern beinhaltet auch ambitionierte Umwelt- und Sozialverpflichtungen, die das nachhaltige Engagement des Unternehmens unterstreichen.

