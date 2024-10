DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Kursrutsch bei Philips

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn leicht im Plus geschlossen. Nach einem zunächst durchwachsenen Handel half am Nachmittag eine etwas fester tendierende Wall Street. Das Börsenjahr ist bisher gut gelaufen, nun stehen wichtige Termine und Ereignisse auf der Agenda, deren Auswirkungen schwer abzuschätzen sind. In Japan sieht es nach dem überraschenden Wahl-Ausgang nach einer schwierigen Regierungsbildung aus, vor allem aber bergen die Wahlen in den USA Unsicherheiten für die Aktienmärkte.

Daneben steht zunehmend die Berichtssaison im Blick. Im Wochenverlauf legen unter anderem die US-Technologieriesen Alphabet, Meta, Microsoft, Apple und Amazon ihre Zahlen vor. In Europa berichten 75 Unternehmen aus dem Stoxx-600. Auf der Konjunkturseite stellt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober den Höhepunkt dar, der wichtig für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank sein dürfte. Eine Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte in der kommenden Woche ist mehrheitlich eingepreist.

Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 19.532 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,5 Prozent auf 4.970 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung auch vom starken Rückgang der Ölpreise. Nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" am Wochenende die iranischen Ölanlagen verschonte, fielen die Ölpreise um gut 5 Prozent. Der Stoxx-Index der Öl- und Gasaktien gab in der Folge um 1,3 Prozent nach. Für den Index der Reise- und Freizeitaktien, der auch die Papiere der Fluglinien enthält, ging es dagegen um 0,7 Prozent nach oben. Grund waren mit den sinkenden Ölpreisen auch fallenden Kerosinpreise. Lufthansa verteuerten sich um 2,1 Prozent, Air France-KLM um 3,8 Prozent und IAG um 1,8 Prozent.

Porsche AG schwach - Philips enttäuscht mit Ausblick

Bestenfalls durchwachsen waren die Neunmonatszahlen der Porsche AG. Sie fielen auf der Umsatzseite einen Tick über den Schätzungen aus, auf der Ergebnisseite dagegen etwas darunter. Wie Stifel anmerkte, verfehlte das operative Ergebnis die Konsensschätzung um 5,1 Prozent und die Gewinnmarge markierte mit 10,7 Prozent ein neues Tief. Für Volatilität in der Aktie sorgt zudem seit Tagen eine größere Position an Porsche-Puts mit Basis 68 an der Eurex. Die Aktie stellte mit einem Minus von 5 Prozent den schwächsten DAX-Wert.

Im MDAX büßten Traton 3,4 Prozent ein nach der Vorlage endgültiger Zahlen. Gestört haben sich die Anleger vor allem am Auftragseingang bei Scania. Dieser ist laut der Citigroup schwach ausgefallen. Evotec bauten dagegen ihre jüngsten Erholungsgewinne um weitere 8,6 Prozent aus, ebenso Puma, die nachrichtenlos um weitere 1,5 Prozent zulegten.

Geschäftszahlen legte auch der niederländische Medizintechnikkonzern Philips vor. Während das dritte Quartal in etwa erwartungsgemäß ausfiel, enttäuschte der Ausblick. Der Umsatz und der Cashflow sollen wegen eines schwachen Geschäfts in China weniger wachsen als erwartet. Der Kurs brach um 16,9 Prozent ein. Im Sog verbilligten sich Siemens Healthineers um 3,8 Prozent.

Unsicherheiten nach Gerichtsurteil belasteten Close Brothers

Die Aktien von Close Brothers sanken um 7,9 Prozent, nachdem die Bank mitgeteilt hat, dass ein Gerichtsurteil in einem Fall der Kfz-Finanzierungen als Präzedenzfall für ähnliche Ansprüche dienen könnte. Dies könnte zu erheblichen finanziellen Belastungen führen und die aktuelle Phase der Unsicherheit für das Unternehmen verlängern. Die Aktien von Lloyds Banking, die durch den größten Anbieter von Kfz-Finanzierungen im Vereinigten Königreich ebenfalls in dem Sektor engagiert sind, sanken um 2,7 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.969,83 +26,74 +0,5% +9,9% Stoxx-50 4.450,98 +12,02 +0,3% +8,7% Stoxx-600 520,95 +2,14 +0,4% +8,8% XETRA-DAX 19.531,62 +68,03 +0,3% +16,6% FTSE-100 London 8.285,62 +36,78 +0,4% +6,7% CAC-40 Paris 7.556,94 +59,40 +0,8% +0,2% AEX Amsterdam 896,81 -2,01 -0,2% +14,0% BEL-20 Bruessel 4.301,50 +8,36 +0,2% +16,0% BUX Budapest 74.122,77 -141,01 -0,2% +22,3% OMXH-25 Helsinki 4.636,91 +39,80 +0,9% +1,8% ISE NAT. 30 Istanbul 9.911,48 +34,19 +0,3% +23,6% OMXC-20 Kopenhagen 2.445,57 -23,57 -1,0% +7,1% PSI 20 Lissabon 6.513,28 -57,42 -0,9% +0,9% IBEX-35 Madrid 11.904,00 +91,50 +0,8% +17,8% FTSE-MIB Mailand 35.016,44 +240,34 +0,7% +14,6% OBX Oslo 1.356,18 -10,82 -0,8% +13,6% OMXS-30 Stockholm 2.624,09 +31,80 +1,2% +9,4% WIG-20 Warschau 2.245,79 +0,54 +0,0% -4,2% ATX Wien 3.604,55 +21,39 +0,6% +3,5% SMI Zuerich 12.237,97 +53,97 +0,4% +9,9% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0815 +0,2% 1,0795 1,0814 -2,1% EUR/JPY 165,78 +0,4% 165,61 164,45 +6,5% EUR/CHF 0,9360 -0,1% 0,9375 0,9372 +0,9% EUR/GBP 0,8333 +0,0% 0,8329 0,8332 -3,9% USD/JPY 153,29 +0,2% 153,49 152,08 +8,8% GBP/USD 1,2978 +0,1% 1,2960 1,2979 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,1448 +0,0% 7,1407 7,1280 +0,3% Bitcoin BTC/USD 68.669,60 +0,9% 68.029,00 67.569,05 +57,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,56 71,78 -5,9% -4,22 -4,5% Brent/ICE 71,88 76,05 -5,5% -4,17 -4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,6 43,60 -2,3% -1,00 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.741,70 2.733,99 +0,3% +7,71 +32,9% Silber (Spot) 33,78 33,48 +0,9% +0,30 +42,1% Platin (Spot) 1.038,28 1.023,38 +1,5% +14,90 +4,7% Kupfer-Future 4,36 4,37 -0,3% -0,01 +10,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

