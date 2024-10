Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 0,8 Prozent auf 3,29 Euro. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 3,36 Euro konnte sich der Kurs nicht über der 3,30-Euro-Marke halten. Das Handelsvolumen belief sich auf über 737.000 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,19 Euro, das im November 2023 erreicht wurde. Dies verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen moderaten Gewinn von 0,077 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose liegt bei 0,150 Euro, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 5,00 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen unterstreicht. Die nächsten Finanzergebnisse werden mit Spannung erwartet und könnten richtungsweisend für die zukünftige Kursentwicklung sein.

