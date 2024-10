Das Instrument MIB JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024The instrument MIB JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.10.2024 and ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument E36 CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024The instrument E36 CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.10.2024 and ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024The instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY is traded ex capital adjustment on 29.10.2024Das Instrument D6Z NO0012547308 STANDARD SUPPLY NK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024The instrument D6Z NO0012547308 STANDARD SUPPLY NK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.10.2024 and ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument O9B AU0000234676 ENRG ELEMENTS LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024The instrument O9B AU0000234676 ENRG ELEMENTS LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 29.10.2024Das Instrument 85L JP3048300002 MITSUI FUDOSAN LOG.PARK EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024The instrument 85L JP3048300002 MITSUI FUDOSAN LOG.PARK EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.10.2024 and ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument 8X3 DK0061531944 HYDRACT A/S DK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024The instrument 8X3 DK0061531944 HYDRACT A/S DK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.10.2024 and ex capital adjustment on 30.10.2024