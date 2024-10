ISG Provider Lens-Studie: Während Unternehmen um die Rückgewinnung ihrer Workplace-Stabilität kämpfen, verfeinern Dienstleister ihre DEX-Strategien

Eine wachsende Zahl von Unternehmen in Deutschland erkennt den Wert der Digital Employee Experience (DEX) für ihre Mitarbeitenden. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Future of Work Services report for Germany" zeigt, dass diese Unternehmen verstärkt in Werkzeuge und Dienstleistungen investieren, um den Arbeitsalltag für ihre Beschäftigten zufriedenstellender und lohnender zu gestalten. Die zusätzlichen Investitionen umfassen den Einsatz von Tools, die intelligentere und intensiver genutzte Funktionalitäten enthalten, die eine ständige Rückmeldung von den Geräten der Beschäftigten erlauben, so die ISG-Studie weiter.

"Umfragen zeigen, dass die Hälfte der Beschäftigten mit Tempo und Umfang ihrer Arbeit nicht mehr zurechtkommt", sagt Martin Mitrega, Director des EMEA Collaboration Experience Solution Centre von ISG. "Etwa gleich viele Mitarbeitende haben zumindest schon einmal den Versuch gemacht, KI-Werkzeuge auf eigene Faust zu nutzen, um sich selbst zu helfen. Sie zögern aber, dies zuzugeben, da sie befürchten, dass sie ihre Position damit schwächen könnte. Ihre Arbeitgeber reagieren darauf, indem sie Plattformen anbieten, die den Beschäftigten die Werkzeuge an die Hand geben, die sie zur Überwindung ihrer Ängste und zur Steigerung ihrer Produktivität brauchen."

Die sich solchermaßen herausbildende DEX-Grundhaltung führt dazu, dass Unternehmen das Beschäftigtenerlebnis eher als motivierendes Ziel denn als technische Anforderung sehen. Auf früheren Plattformen wurden beispielsweise die Probleme der Mitarbeiter auf der Grundlage einzelner Vorfälle behandelt und von transaktionalen Systemen verwaltet, was einen Großteil der Last auf die Mitarbeitenden verlagerte. Im Gegensatz dazu reduzieren moderne DEX-Tools die Zahl der auftretenden Probleme durch den Einsatz von Problemlösungstechnologien, die sich auf Künstlicher Intelligenz (KI) stützen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine stärkere Automatisierung von Arbeitsabläufen dazu beitragen kann, Probleme zu vermeiden, die bei früheren Plattformen zu Beschwerden der Mitarbeitenden führten. Technologien wie Digital Experience Monitoring (DEM), Unified Endpoint Management (UEM) und IT Asset Management (ITAM) liefern automatisierten Systemen die erforderlichen Informationen, um eine proaktive, vorausschauende Wartung und sogar Selbstheilungsprozesse zu etablieren.

Die Ergebnisse sind beinahe unmittelbar messbar: weniger Frustration bei den Mitarbeitenden, höhere allgemeine Arbeitszufriedenheit, höhere Leistungsbereitschaft und ein größeres Engagement für die Arbeit.

"Heute erwarten Beschäftigten mehr von den Werkzeugen und Services, die ihnen ihre Arbeitgeber an die Hand geben", betont Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Wenn Ihr Unternehmen keine DEX-Strategie hat und sich das Nutzererlebnis der Mitarbeitenden nicht verbessert, wird die Situation aus ihrer Perspektive sogar noch schlechter."

In zunehmendem Maße wird auch das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen als Beitrag zur Verbesserung der DEX wahrgenommen. Die Marktforscher von ISG haben herausgefunden, dass weltweit tätige Systemintegratoren sowie Managed-Service-Anbieter ihr Dienstleistungsangebot für Unternehmen ausbauen, indem sie aufzeigen, wie ihre Services den Unternehmen helfen, den Ressourcenverbrauch zu optimieren, die Energieeffizienz zu steigern und den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Weitere Einblicke darin, wie Unternehmen ihre Arbeitsplätze durch die Übernahme von DEX-Strategien verbessern, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Future of Work Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 38 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "Workplace Strategy and Enablement Services", "Collaboration and Next-gen Experience Services", "Managed End-user Technology Services", "Continuous Productivity Services (inkl. Next-gen Service Desk)" und "Smart and Sustainable Workplace Services".

Die Studie stuft Bechtle, Capgemini und Infosys in allen fünf Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, Computacenter, DXC Technology, HCLTech, TCS, Unisys und Wipro erhalten diese Einstufung in jeweils vier Quadranten. Deutsche Telekom ist "Leader" in drei sowie Atos, CANCOM und Deloitte in je zwei Segmenten.

Zudem werden Campana Schott, NTT Data, Tech Mahindra und Wipro in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält HCLTech die Auszeichnung "globaler ISG CX Star Performer for 2024" unter den "DEX-Providern". HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Bechtle, Deutsche Telekom, Infosys, Lenovo und Unisys zum Download bereit.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Future of Work Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

