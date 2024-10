Berlin - Nach seinem TV-Comeback wird Entertainer Stefan Raab den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel mitorganisieren. ARD, RTL und Raab hätten sich dazu zusammengetan, meldete der NDR am Dienstag, der Federführer der ARD für den ESC ist.Genaueres soll demnach am 31. Oktober enthüllt werden. Neben Raab eollen bei der Pressekonferenz ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, RTL-Programmgeschaftsführerin Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann gemeinsam Auskunft geben.Es ist die erste Kooperation der ARD beim ESC mit einem Privatsender seit 2012. Damals hatte unter Beteiligung von Raab der Sänger Roman Lob gewonnen - er belegte in Baku den achten Platz.