FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine jüngsten Gewinne am Dienstag ausgebaut. Der anfängliche Schwung erlahmte aber etwas. Nachdem der deutsche Leitindex gleich zu Beginn nur rund 30 Punkte unter dem Mitte Oktober erreichten Rekord geblieben war, behauptete er gegen Mittag ein Plus von 0,38 Prozent auf 19.606,61 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor unterdessen 0,24 Prozent auf 27.271,38 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent bergauf.

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners herrscht am Aktienmarkt "eine fast schon gespenstische Ruhe". Die große Frage sei jetzt, "ob das die Ruhe vor dem Sturm ist", ergänzte er. Denn am Dienstagabend beginnt mit der Google-Mutter Alphabet die Berichtssaison der großen US-Technologiefirmen, und bis zu den US-Wahlen ist es auch nur noch eine Woche hin. Umfragen sehen derzeit ein offenes Rennen zwischen den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump.

Am deutschen Aktienmarkt stand auch das vom Marktforschungsinstitut GfK ermittelte Verbrauchervertrauen für den November im Fokus, das sich ein wenig aufgehellt hat. Im späteren Tagesverlauf werden noch Daten zur Verbraucherstimmung in den USA veröffentlicht, wobei auch dort mit Verbesserungen gerechnet wird, wie die Experten der Landesbank Helaba schreiben.

Zu den besseren Werten im Dax gehörten die Anteile von Adidas mit plus 0,8 Prozent. Analysten lobten die endgültigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das vergangene Quartal.

Covestro wurde zwar etwas vorsichtiger, was den Gewinn in diesem Jahr betrifft. Doch die Aktien des Kunststoffherstellers reagierte mit einem knappen Plus auf 58,28 Euro kaum. Grund dafür ist, dass Anfang Oktober die lang erwartete Übernahmeofferte des Ölriesen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gekommen war. Geboten werden 62 Euro je Covestro-Aktie, in Summe knapp 12 Milliarden Euro. Seitdem hat sich der Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau eingependelt.

Im MDax büßten die Papiere der Lufthansa nach Quartalszahlen 2,7 Prozent ein. Zwar habe die Fluggesellschaft die Erwartungen übertroffen, doch sei deren Qualität gering, schrieb Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan.

Für Index-Schlusslicht Hellofresh ging es nach dem detaillierten Quartalsbericht um 5,4 Prozent bergab. Der Kochboxenanbieter hatte schon am Freitag Eckdaten vorgelegt und dabei auch die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Einen Teil der seitherigen Kursgewinne haben die Aktien inzwischen wieder abgegeben. Nach Einschätzung von JPMorgan hat das Unternehmen zwar dank geringer Marketingausgaben ein "großartiges drittes Quartal" hinter sich. Jetzt müsse aber auch der Kundenstamm gehalten werden.

Im Nebenwerte-Index SDax ging es für Ceconomy um 3,4 Prozent nach oben. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank attestierte dem Elektronikhändler solide Umsatzzahlen für das vergangene Geschäftsjahr./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



US02079K3059, DE0008232125, DE0007257503, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A1EWWW0, DE0006062144, DE000A161408