Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen leichten Anstieg und notierte im XETRA-Handel bei 28,46 Euro, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Hoch von 28,49 Euro, was dem 52-Wochen-Hoch vom 29. Oktober 2024 sehr nahe kommt. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 32,93 Euro je Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,79 Euro. Dies würde eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen. Zudem gehen Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,866 Euro aus, nach 0,770 Euro im Jahr 2023. Die positive Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, bei denen die Deutsche Telekom einen Umsatzanstieg auf 28,39 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie von 0,42 Euro verzeichnen konnte.

