Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich als traditionell defensives Investment bislang in der allgemeinen Schwäche des deutschen Aktienmarktes recht gut gehalten. So steht seit Jahresbeginn ein schönes Plus von +17% zu Buche. Auf Sicht der vergangenen 12 Monate konnte das Papier um satte +53% zulegen. Hauptversammlung kann neue Impulse setzen Am 9. April findet die Hauptversammlung der Deutschen Telekom in Bonn statt. Erwartet ...

