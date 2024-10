Eine vielversprechende Zukunft: Mit dieser Aktie haben Sie einen hervorragenden Hebel auf den steigenden Kupferpreis

Anzeige / Werbung

Der Kupfermarkt wird in dieser Dekade für Anleger einer der spannendsten Sektoren werden

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kupfermarkt zeigt trotz des verlangsamten Wachstums in China Anzeichen eines Defizits. Elektroautos gewinnen weltweit an Popularität, was den Bedarf an Kupfer weiter erhöht. Im Juli machten vollelektrische Fahrzeuge fast 15% der weltweiten Autoverkäufe aus, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur notwendig macht. Große Kupferproduzenten wie Codelco und First Quantum kämpfen mit Wachstumszielen, während die Nachfrage weiter steigt.

Heute möchten wir Ihnen mit Foran Mining ein Unternehmen vorstellen, welches mit seinem Projekt McIlvenna Bay in Kanada an vorderster Front steht , um die steigende Nachfrage zukünftig zu bedienen.

Das Unternehmen ist der einzige Ein-Minen-Projektentwickler weltweit mit einem umweltrechtlich genehmigten Projekt.

Das McIlvenna Bay verfügt über beachtliche Reserven und Ressourcen, einschließlich Kupfer, Zink, Gold und Silber.

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 zeigt beeindruckende wirtschaftliche Kennzahlen, darunter einen Nettogegenwartswert (NPV) von fast 1,5 Milliarden Dollar vor Steuern und eine Kapitalrendite von 46% mit einer Amortisationszeit von 2 Jahren.

Jochen Staiger von Rohstoff TV stellt Ihnen im nachfolgenden Video das Unternehmen und das Projekt McIlvenna Bay vor:

Im Juli 2024 erhielt Foran Mining strategische Investitionen von bedeutenden Firmen wie Fairfax Financial und Agnico Eagle. Diese Investitionen stärken die finanzielle Basis und unterstützen die Entwicklung von McIlvenna Bay. Die Bauentscheidung für Phase eins wurde getroffen, und die Planung für Phase zwei ist im Gange.

Das Kapitalbudget könnte durch Investitionssteuergutschriften von bis zu 150 Millionen Dollar unterstützt werden. Die erste Produktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, mit kommerzieller Produktion im Jahr 2026 . Die Kapitalkosten für Phase eins werden auf rund 604 Millionen US-Dollar geschätzt.

Explorationspotenzial und Erweiterungspläne

Foran Mining treibt die Exploration in den Zonen Tesla und Bridge voran. Die Zone Tesla zeigt ein beachtliches Wachstumspotenzial mit geschätzten 28 bis 45 Millionen Tonnen Erz. Die laufenden Sommerbohrungen zielen auf die Erweiterung der Mineralisierung ab und testen regionale Explorationsziele mit hoher Priorität.

Erste Explorationsergebnisse zeigen vielversprechende Kupfer- und Zinkgehalte.

Die Zone Tesla bleibt in eine Richtung offen und bietet Raum für weitere Entdeckungen.

Neu identifizierte Gold- und Silberzonen verstärken das Potenzial in der Tiefe.

McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte entlang des ertragreichen Flin Flon Greenstone Belt

Mit wahrscheinlichen Mineralreserven von 25,7 Millionen Tonnen mit 2,51 % CuEq, die 697 Millionen Pfund Kupfer und 1,4 Milliarden Pfund Zink enthalten, eingeschlossen in einer Mineralressource von 39 Millionen angezeigten Tonnen mit 2,04 % CuEq für 1,0 Milliarde Pfund Kupfer und 1,9 Milliarden Pfund Zink sowie 5 Millionen geschlussfolgerten Tonnen mit 1,8 % CuEq für 104 Millionen Pfund Kupfer und 282 Millionen Pfund Zink.

Das McIlvenna Bay-Projekt ist um ein neu definiertes Reservat herum angelegt, das durch neue Erschließung erschlossen wird, und weist geologische Merkmale auf, die denen anderer großer Minen entlang des Flin Flon Greenstone Belt ähneln. Die Lagerstätte ist weiterhin offen und die regionale Exploration zeigt weiterhin ein spannendes Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Foran besitzt neun Grundstücke mit einer Fläche von über 125.000 Hektar im Hanson Lake Distrikt im Osten von Saskatchewan, Kanada, entlang des an Vorkommen reichen Flin Flon Greenstone Belt. Zu den aktuellen Projekten gehören die Erschließung der Lagerstätte McIlvenna Bay, die Bewertung der Lagerstätte Bigstone und die Erkundung mehrerer vielversprechender Ziele in der Nähe von Minen.

Das Hauptprojekt hat sich als vielversprechend erwiesen, mit einem geschätzten Ressourcenvolumen von 45 Millionen Tonnen, das voraussichtlich weiter wachsen wird.

Vor kurzem gab Foran Mining eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung mit Sprott bekannt:

Foran schließt erweiterte Projektfinanzierungskreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab

Die Mittel aus der Kreditfazilität werden für den Bau des Projekts McIlvenna Bay im Osten von Saskatchewan sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

James Steels, Chief Financial Officer von Foran, kommentierte den Deal wie folgt:

"Die Partnerschaft mit Sprott bei dieser erweiterten Kreditfazilität unterstreicht den robusten Charakter des Projekts McIlvenna Bay und den kritischen Bedarf an neuen Quellen für wichtige Mineralien auf der grünen Wiese. Diese erweiterte Fazilität verschafft Foran nicht nur die nötige Flexibilität, um den Wert von McIlvenna Bay voll auszuschöpfen, sondern ermöglicht es uns auch, die risikobereinigten Renditen für unsere Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig Werte für alle unsere Stakeholder und Partner zu schaffen. Wir sind dankbar für die wachsende Unterstützung von Sprott, während wir den Bau fortsetzen und uns auf den Übergang von McIlvenna Bay in den Produzentenstatus vorbereiten."

Auch Narinder Nagra, Managing Partner von Sprott, kommentierte die Partnerschaft:

"Als einer der größten Investoren und Finanzierer im Rohstoffsektor freut sich Sprott über die Ausweitung seiner Partnerschaft mit Foran. Unsere einzigartige Finanzierungsstruktur ermöglicht es Foran, die Entwicklung seines McIlvenna Bay-Projekts voranzutreiben und unterstreicht unseren Ansatz, innovatives und flexibles Kapital anzubieten, um das volle Potenzial außergewöhnlicher Projekte zu erschließen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Foran auf seinem Weg zu einem führenden Produzenten kritischer Metalle fortzusetzen."

Unabhängig von der neuen Kreditfazilität geht der Bau auf dem Projekt voran, wie das Unternehmen in der letzten Woche berichtete:

Foran berichtet über den Baufortschritt bei McIlvenna Bay im 3. Quartal 2024

Die wichtigsten Gerätschaften, einschließlich des 275-Tonnen-Krans und der SAG-/Kugelmühlenkomponenten, sind vor Ort eingetroffen, während der Baustahl und die Mahlwerke unterwegs sind und die Konzentratfilterpresse und der Kieselsteinbrecher sich in der Endmontage oder in der Testphase befinden.

Das Camp wurde vollständig in Betrieb genommen, wodurch sich die Bettenkapazität auf etwa 450 erhöhte. Zu den bemerkenswerten Fortschritten gehörten die Inbetriebnahme der Wasser- und Abwasseranlagen, die Betonarbeiten für die LKW-Werkstatt und die Fortschritte bei den Erdarbeiten für den Wasserrückhalteteich, die Pipeline und die Erweiterung des Erzlaugungsbeckens.

Die Detailplanung ist zu etwa 78 % abgeschlossen, und die Arbeiten für 2024 und Anfang 2025, einschließlich des Fundaments der Aufbereitungsanlage, der Gebäude der Aufbereitungs- und Pastenanlage, der Abwasser- und Trinkwasseraufbereitungsanlagen, der Straßen, Teiche, Bermen und der LKW-Werkstatt, sind zu etwa 97 % abgeschlossen.

Dan Myerson, Executive Chairman und CEO von Foran, kommentierte den Meilenstein wie folgt:

"Wir sind stolz auf die beträchtlichen Fortschritte, die wir im vergangenen Quartal dank des Engagements unseres Teams und unseres unermüdlichen Einsatzes für die Sicherheit erzielt haben. Der Bau von Minen ist eine anspruchsvolle Arbeit, aber wir glauben, dass es keinen besseren Weg gibt, Werte zu schaffen, und es für alle Beteiligten unglaublich lohnend ist. Ich bin besonders stolz auf den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter, die diese einmalige Gelegenheit ergriffen haben, eine neue Anlage in Produktion zu bringen und sich gleichzeitig darauf konzentriert haben, das Projekt pünktlich und im Rahmen des Budgets abzuschließen. Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, und es sind ihre außergewöhnlichen Talente und die unglaubliche Kultur, die wir aufgebaut haben, die unseren Erfolg jeden Tag antreiben. Da wir uns dem Produzentenstatus nähern, freuen wir uns darauf, regelmäßig über den Stand der Bauarbeiten zu berichten und weiterhin den vollen Wert unseres Bezirks zu erschließen."

Die nächsten Schritte für Foran Mining sind entscheidend, da das Unternehmen auf die Produktion im Jahr 2026 hinarbeitet. Der CEO betonte im Interview, wie wichtig es ist, die Investoren über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Foran Mining hat bereits bemerkenswerte Fortschritte gemacht und steht vor einer vielversprechenden Zukunft.

Der Kupfermarkt wird in dieser Dekade für Anleger einer der spannendsten Sektoren werden und Foran Mining könnte ein bedeutender Akteur werden

Die Kombination aus einem soliden Management, einem vielversprechenden Projekt und einer klaren Marktstrategie könnte das Unternehmen in eine starke Position bringen, um von der bevorstehenden Erholung des Kupfermarktes zu profitieren.

Foran Mining hat mit dem McIlvenna Bay Projekt ein bedeutendes Potenzial, um in den kommenden Jahren eine führende Rolle im Kupfermarkt zu spielen. Die strategischen Investitionen und die laufenden Explorationsaktivitäten bieten eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg. Anleger und Interessierte sollten die Fortschritte genau verfolgen, um von den Chancen zu profitieren, die dieses vielversprechende Unternehmen bietet.

Der Kurs von Foran Mining wird zukünftig noch stark ansteigen, ebenso wie der vieler anderer Kupferaktien. Anleger haben von den potenzialträchtigen Aussichten aber noch gar nicht Notiz genommen.

Hier liegt Ihre Chance!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siehttps://foranmining.com/um mehr über das Unternehmen und zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Foran Mining Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und direkter Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Uns ist aber bekannt, dass der Vermittler unseres Vermittlers zum Zeitpunkt dieser Werbebesprechung Aktien hält und diese jederzeit im Werbezeitraum verkaufen könnte. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA3359341052,XD0002747026,XD0002746952,CA3449112018,XD0002058432,215837033