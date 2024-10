Der Schmuckhändler elumeo SE verzeichnete am 29. Oktober 2024 einen erheblichen Kursrückgang. Die Aktie fiel um 7,63% auf 2,18 EUR, was einem Minus von 0,18 EUR gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Trotz dieses Rückschlags konnte das Papier in den letzten 30 Tagen ein Plus von 8,76% verbuchen. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 12,5 Millionen EUR.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen von elumeo zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 0,26, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeuten könnte. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt -127,55, während das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 bei -14,00 liegt. Diese Zahlen unterstreichen die aktuelle finanzielle Herausforderung des Unternehmens im hart umkämpften Schmuckmarkt.

[...]

