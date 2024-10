Die Roche-Aktie zeigte am Montag an der Schweizer Börse SIX eine volatile Entwicklung. Während der Handelssitzung schwankte der Kurs zwischen 275,30 CHF und 280,00 CHF, wobei das Handelsvolumen über 379.000 Aktien betrug. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive für Roche positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,81 CHF je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem wird für 2024 ein Gewinn von 18,67 CHF je Aktie erwartet, was das Vertrauen der Experten in die Geschäftsentwicklung des Pharmariesen unterstreicht.

Ausblick und Kurspotenzial

Mit einem aktuellen Kurs von 277,30 CHF liegt die Roche-Aktie noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, das am 2. September 2024 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiteres Kurspotenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 271,88 CHF an. Die nächsten wichtigen Termine für Investoren sind die Veröffentlichung der Q4 2024-Kennzahlen am 30. Januar 2025 sowie die Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse am 29. Januar 2026. Diese Ereignisse könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

