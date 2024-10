Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat am Morgen seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Während man beim Umsatz die Erwartungen übertreffen konnte, wurden sie beim Gewinn leicht verfehlt. BASF peilt für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ebitda am unteren Ende der bislang prognostizierten Bandbreite an. Beim Sparkurs ist man aber gut unterwegs.Im dritten Quartal erzielte BASF einen Umsatz von 15,7 Milliarden Euro und damit in etwas so viel wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Analysten ...

