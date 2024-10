Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Traditionell etwas später wird daher auch die Commerzbank kommende Woche am 6. November ihre Bücher öffnen. Es wird die erste Zahlenpräsentation seit dem Einstieg der UniCredit am 11. September sein.Wenn die Commerzbank am kommenden Mittwoch ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorstellt, erwarten Analysten bei den Erlösen einen Rückgang auf 2,68 Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es noch 2,76 Milliarden Euro. Dieser Rückgang dürfte auch auf die sinkenden ...

