NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals habe seine und die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwochmorgen nach Zahlen. Die Bereiche Chemicals (mit Produktionsausfällen und Anlaufkosten in China) und Agrar hätten enttäuscht, bei Nutrition und Care sei es besser gelaufen. Das Unternehmen habe auch auf eine weitere Nachfragedynamik im Kerngeschäft hingewiesen. Insgesamt könnte das die Papiere stützen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 02:28 / ET



ISIN: DE000BASF111

