Brady Rafuse gibt nach Abschluss der Rekapitalisierung des Unternehmens seine Position als Vorsitzender von euNetworks ab

Kevin Dean, Interims-CEO von euNetworks, wird in die Position des Vorsitzenden wechseln, sobald der neue CEO von euNetworks ernannt ist

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, gab heute bekannt, dass Brady Rafuse, Vorsitzender von euNetworks, nach dem erfolgreichen Abschluss der Rekapitalisierung des Unternehmens im August und der erfolgreichen Refinanzierung der Schulden im Juni aus seiner Position ausscheidet. Kevin Dean, der von 2014 bis Ende 2022 als CMO und wichtiges Mitglied des Führungsteams von euNetworks tätig war und derzeit bis zum Amtsantritt des neuen CEO des Unternehmens als Interims-CEO von euNetworks fungiert, wird zum Vorsitzenden der Gruppe ernannt.

Brady kam im März 2009 als CEO von euNetworks zu dem Unternehmen und baute auf seinen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit BT, Concert und der Leitung der europäischen und Content-Märkte von Level 3 auf. Brady führte das Wachstum von euNetworks von einem Umsatz von etwa 30 Millionen Euro pro Jahr 2009 auf einen Umsatz von über 240 Millionen Euro 2024. Gleichzeitig stieg der Eigenkapitalwert des Unternehmens von seinem Start als in Singapur notierter Penny Stock auf eine Bewertung von 2,1 Milliarden Euro 2024. Die Kapitalstruktur des Unternehmens umfasst auch die langfristige Infrastruktur-Fremdfinanzierung in Höhe von 1,26 Milliarden Euro.

"Ich hatte das Privileg, die Entwicklung von euNetworks in den letzten 15 Jahren zu leiten. Ich bin sehr stolz auf das Team, das wir aufgebaut haben, und auf alles, was wir in dieser Zeit erreicht haben. Heute sind die Talente von euNetworks in der gesamten Branche tätig und in vielen Fällen dafür verantwortlich, die Entwicklung des Marktes für Bandbreiteninfrastrukturen zu gestalten", sagte Brady Rafuse. "Ich freue mich, dass Kevin zum neuen Vorsitzenden von euNetworks ernannt wird, um den Weg fortzusetzen. Der Vorstand, die Investoren und das Team treiben eine Umschuldung und Rekapitalisierung voran, die euNetworks für nachhaltiges Wachstum positioniert, und ich freue mich auf ihre Zukunft. Ich möchte den Mitarbeitern von euNetworks danken. Was Sie weiterhin leisten, Ihr Engagement und Ihre unerschütterliche Unterstützung für Kunden und untereinander sind branchenführend und machen euNetworks zu einem so besonderen Unternehmen, das Leistungsmaßstäbe für die Branche setzt. Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, dass ich zu Ihrem Erfolg beitragen konnte. Ich bin, ebenso wie Ihre Kunden, Ihr größter Fan. Machen Sie weiter so, mit dem Glauben und dem Fokus, dass Bandbreite alles verändert."

Kevin Dean sagte: "Brady ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, deren Vision und inspirierende Fähigkeiten in den Bereichen Teambildung und Mentoring es euNetworks ermöglicht haben, ein ganzes Branchensegment neu zu definieren die Bandbreiteninfrastruktur. Er kann wirklich als jemand angesehen werden, der die Art und Weise, wie Geschäfte in unserem Markt getätigt werden, verändert hat. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich in den letzten 10 Jahren für und mit Brady zusammengearbeitet habe, und ich bin immer wieder beeindruckt von seinem Wissensdurst, seinem Wunsch, den Status quo in Frage zu stellen, und seinem Bestreben, die Leistung kontinuierlich zu verbessern. Von seiner starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Mitarbeiterführung, Mentoring und seinem Engagement für die Förderung von Inklusion und Vielfalt in der Branche haben viele profitiert. Ich persönlich habe von seinen Erkenntnissen und seinem Wissen über den Markt und seine Entwicklung profitiert. Vielen Dank, Brady, für alles, was du für mich persönlich, euNetworks und die gesamte Branche getan hast."

Als CMO von euNetworks war Kevin für die Bereiche Produkt, Infrastrukturinvestitionen, kommerzielle Abläufe, Marketing und strategische Aktivitäten verantwortlich. In jüngerer Zeit hat Kevin als Interims-CEO eng mit Stonepeak und IMCO sowie den neuen Investoren von euNetworks, APG, Aware Super und Mercer, zusammengearbeitet und die Bildung des neuen Vorstands von euNetworks nach Abschluss der jüngsten Rekapitalisierung beaufsichtigt, während er gleichzeitig eine Reihe von Beratungsfunktionen auf dem Markt für Rechenzentren und Bandbreiteninfrastrukturen innehatte. Seine Erfahrung, seine guten Beziehungen und seine Zeit als Interims-CEO werden ihm als euNetworks-Vorsitzender in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens zugutekommen.

Kevin Dean fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, die Rolle des Vorsitzenden von euNetworks zu übernehmen und das außergewöhnliche Team beim Aufbau und der Entwicklung der Kerngrundlage für die zukünftige kritische Infrastruktur Europas zu unterstützen."

Cyrus Gentry, Geschäftsführer von Stonepeak, sagte: "Brady stand im Zentrum der industriellen Revolution in der Kommunikationsbranche und der Entwicklung von Internet 3.0 und hat euNetworks in den letzten 15 Jahren zum Erfolg geführt. Die erfolgreiche Refinanzierung und Rekapitalisierung von euNetworks, die mit Brady als nicht-exekutivem Vorsitzenden erreicht wurde, stärkt das Unternehmen weiter, um seine besondere Position in der Region und als Marktführer im Bereich der Rechenzentrumsvernetzung in Europa zu nutzen. euNetworks hebt sich in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft, in der wichtige Glasfasernetze das Fundament der digitalen Infrastrukturlandschaft bilden, die vor uns liegt, konsequent von anderen ab. Im Namen des Vorstands und der Investoren von euNetworks möchten wir Brady unseren Dank aussprechen und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen. Kevin gratulieren wir zu seiner Ernennung zum Vorsitzenden."

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 545 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

