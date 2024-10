EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

FORTEC Elektronik AG veröffentlicht den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 und gibt vorsichtig optimistischen Ausblick

Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023/2024 mit 94,5 Mio. EUR rund 11 % unter Vorjahres-Rekordwert (VJ: 105,9 Mio. EUR) Konzern-EBIT mit 7,1 Mio. EUR in prognostizierter Bandbreite (VJ: 10,7 Mio. EUR) Dividendenvorschlag von 0,85 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023/2024 (VJ: 0,85 EUR) Prognose 2024/2025: Konzernumsatz von 95,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT von 6,0 Mio. EUR bis 8,0 Mio. EUR erwartet Die FORTEC Elektronik AG veröffentlicht heute geprüfte Konzernzahlen und den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024), der auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht ( https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ ). Mit einem Konzernumsatz von 94,5 Mio. EUR (VJ: 105,9 Mio. EUR) konnte die zuletzt im Mai 2024 angepasste Umsatzprognose mit einer Bandbreite von 95 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR annähernd realisiert werden. Zugleich ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator auf 7,1 Mio. EUR (VJ: 10,7 Mio. EUR) zurück. Damit liegt das Konzern-EBIT für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 in der prognostizierten Zielbandbreite von 7,0 Mio. EUR bis 9,5 Mio. EUR. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 5,3 Mio. EUR (VJ: 7,6 Mio. EUR). Das Ergebnis pro Aktie belief sich auf 1,63 EUR nach 2,32 EUR im Vorjahr. Zum Gesamtumsatz trug das Segment Datenvisualisierung mit einem Umsatz von 56,7 Mio. EUR (VJ: 68,0 Mio. EUR) bei. Der Umsatz des Segments Stromversorgungen lag mit 37,8 Mio. EUR (VJ: 37,9 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Trotz der ausbleibenden weltweiten Erholung und der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen, sowohl im Inland als auch international, konnten wir als FORTEC-Team erneut ein solides Jahresergebnis erreichen. Unsere im Geschäftsjahr 2023/2024 verabschiedete 'Strong Together 2030'-Strategie dient als Leitfaden für die digitale und nachhaltige Transformation, welche FORTEC mittelfristig auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereitet." Prognose Der Vorstand prognostiziert vorsichtig optimistisch für das angelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 einen Konzernumsatz von 95,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT von 6,0 Mio. EUR bis 8,0 Mio. EUR, das vor allem durch die geplanten Zukunftsinvestitionen beeinflusst wird. Die Prognose basiert auf der gegenwärtigen Lagebeurteilung des Vorstands und steht unter dem Vorbehalt der weiteren makroökonomischen Entwicklung und der geopolitischen Unsicherheiten. Sandra Maile ergänzt: "Auch wenn wir nach ersten Einschätzungen mit einem schwächeren ersten Quartal im neuen Geschäftsjahr rechnen, zeigen sich mit einem Book-to-Bill von 1,3 und einem Auftragsbestand von 57,2 Mio. EUR zum 30.09.2024 (30.06.2024: 53,4 Mio. EUR) in den ersten drei Monaten positive Tendenzen, die auf eine Erholung hinweisen." Dividende Der Vorstand und der Aufsichtsrat halten an der langjährigen Dividendenpolitik fest und schlagen eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der FORTEC Elektronik AG zum 30. Juni 2024 in Vorjahreshöhe von 0,85 EUR je Aktie vor. Earnings Call Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss und zur aktuellen Prognose gibt der Vorstand im Rahmen eines Earnings Calls um 14:00 Uhr (MEZ) bekannt. Der Link zur Anmeldung steht unter Montega CONNECT: FORTEC Elektronik AG - Earnings Call zum Finanzbericht 2023/2024 zur Verfügung. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



