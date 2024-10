EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

USU KAI - intelligenter KI-Assistent setzt neue Maßstäbe für Qualität und Effizienz im Kundenservice



30.10.2024 / 11:00 CET/CEST







Möglingen, 30. Oktober 2024 Die USU-Gruppe hat ihren neuen KI-Assistenten KAI vorgestellt, der die Effizienz und Qualität im Kundenservice maßgeblich verbessern soll. Der neue Assistent ist Teil des USU Knowledge Management Systems. Mit einem besonderen Fokus auf Präzision, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit setzt KAI neue Maßstäbe in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Kundenservice. Details werden in einem neuen, kostenfrei verfügbaren Whitepaper beschrieben. Maximale Präzision und Relevanz - durch Wissensdatenbank

KAI zeichnet sich vor allem durch seine Fähigkeit aus, auf eine solide und qualitätsgesicherte Wissensdatenbank zuzugreifen. Die Verknüpfung mit dieser Datenbank stellt sicher, dass KAI nicht nur präzise Antworten liefert, sondern auch den Kontext jeder Anfrage versteht und berücksichtigt. Dadurch werden unpassende oder unvollständige Antworten vermieden - ein häufiges Problem bei herkömmlichen KI-Lösungen. Ein entscheidender Vorteil von KAI ist seine Fähigkeit, dynamisch auf aktuelle und spezifische Informationen zuzugreifen. Während viele KI-Modelle auf statisches Wissen angewiesen sind, nutzt KAI kontinuierlich aktualisierte Daten, um auch in komplexen oder speziellen Fällen verlässliche Antworten zu generieren. Innovation - durch Konsistenz und Kontextverständnis

Ein besonderes Highlight des neuen KI-Assistenten ist seine Fähigkeit, konsistente Antworten zu liefern, auch bei wiederholten oder variantenreichen Anfragen. Dies ist ein entscheidender Faktor, um das Vertrauen der Kunden langfristig zu stärken. Zudem garantiert das von USU entwickelte "Promptflow"-System, dass KAI jede Anfrage korrekt interpretiert und stets im richtigen Kontext beantwortet. Dies sorgt dafür, dass die Antworten nicht nur korrekt, sondern auch praxisnah und nutzerfreundlich sind. Automatisierung ohne Risiko - durch Qualitätskontrollen

KAI geht weit über die klassischen Möglichkeiten herkömmlicher KI-Assistenz hinaus. Er wurde darauf trainiert, nicht nur präzise Antworten zu geben, sondern auch vollständige und zusätzliche Informationen zu liefern, die für den Kunden relevant sind. Sollte beispielsweise ein Kunde nach den Öffnungszeiten eines Geschäfts fragen, ergänzt KAI automatisch Sonderöffnungszeiten oder wichtige Zusatzinformationen. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, werden die Antworten von KAI kontinuierlich überwacht und bei Bedarf nachtrainiert. Dies sorgt dafür, dass auch bei ungewöhnlichen oder komplexen Fragestellungen eine hohe Antwortqualität beibehalten wird. Zukunftssicher - durch kontinuierliche Verbesserung

USU plant, KAI zukünftig noch weiter zu verbessern. Die Integration von CRM-Daten wird es dem Assistenten ermöglichen, personalisierte und noch gezieltere Antworten zu liefern. Damit wird KAI nicht nur eine direkte Entlastung im Kundenservice bieten, sondern auch die individuelle Betreuung der Kunden auf ein neues Level heben. "Mit KAI setzen wir neue Standards für KI im Kundenservice. Unser Ziel ist es, durch präzise, kontextbezogene und konsistente Antworten das Vertrauen der Kunden zu stärken und gleichzeitig die Effizienz unserer Kundenservice-Prozesse zu steigern", erklärt Harald Huber, Geschäftsführer von USU R&D. Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Consulting GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



