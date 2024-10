DJ PTA-News: Serviceware SE: Quirin Privatbank und Montega erhöhen Kursziel und bestätigen "Buy"-Empfehlung

* Anhebung der Kursziele nach den Neun-Monats-Zahlen von Serviceware * Quirin Privatbank erhöht Kursziel für Serviceware-Aktie von 23,00 auf 25,00 Euro * Kursziel von Montega steigt von 18,00 auf 19,00 Euro * Umsatzwachstum über Erwartungen der Analysten

Idstein, 30. Oktober 2024 Die Research-Häuser Quirin Privatbank und Montega haben auf Basis der jüngst veröffentlichten Neun-Monats-Zahlen neue Research-Berichte über die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) veröffentlicht. Die Analysten stellen in ihren Studien über Serviceware unter anderem das starke Wachstum in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 heraus, das die Erwartungen übertraf. Beide Research-Häuser empfehlen die Serviceware-Aktie zum Kauf. Das Kursziel der Quirin Privatbank liegt bei 25,00 Euro (vorher: 23,00 Euro). Montega hat das Kursziel für Serviceware von 18,00 Euro auf 19,00 Euro erhöht. Damit sehen die Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial von rd. 92 Prozent bzw. rd. 46 Prozent. Der Schlusskurs der Serviceware-Aktie lag am 29. Oktober 2024 bei 13,00 Euro (Xetra).

Die Umstellung des Geschäftsmodells von einem Lizenz- zu einem SaaS-Geschäftsmodell zahle sich immer stärker aus, so die Quirin Privatbank. Dies werde auch durch den starken Anstieg der Vertragsverbindlichkeiten deutlich. Wachstumstreiber seien zudem Künstliche Intelligenz und die internationale Expansion von Serviceware. Durch die Partnerschaft mit Maryville Consulting

in Nordamerika stärke Serviceware seine internationale Positionierung und erweitere das Dienstleistungsangebot. Die Quirin Privatbank erwartet in den kommenden Monaten durch diese Partnerschaft weitere positive Wachstumsimpulse.

Die Q3-Zahlen untermauerten laut Montega erneut die starke operative Entwicklung von Serviceware. Dabei setze die erwartete Skalierung sukzessive ein und dürfe zu einer weiteren Profitabilitätssteigerung führen. Die Analysten heben entsprechend ihre Schätzungen für das EBIT im Jahr 2025 um 7,4 Prozent und für 2026 um 12,0 Prozent an und erhöhen auch ihre Umsatzerwartung für die kommenden Jahre leicht. Serviceware verfüge zudem schon heute über einen komfortablen Net-Cash-Bestand i.H.v. 2,95 Euro je Aktie. Montega erwartet eine Fortsetzung der starken Dynamik auch in Q4 und hält den Softwaresektor weiterhin für attraktiv.

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

