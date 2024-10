Wien (www.fondscheck.de) - In vielen Ländern außerhalb von Europa, vor allem in Asien, sind sie bei Anlegern bereits seit Langem beliebt: Fonds, die nicht nur jährlich, sondern vierteljährlich oder gar monatlich Ausschüttungen an die Anteilseigner vornehmen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...