NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem etwas schwächeren Start sind die US-Börsen am Mittwoch mehrheitlich ins Plus gedreht. Vor allem starke Konjunkturdaten dürften dazu beigetragen haben. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Tech-Schwergewichts Alphabet halfen der Nasdaq nicht, ihre Vortagesgewinne auszubauen. Die Vorschlusslorbeeren waren tags zuvor schon verteilt worden.

Solide bis starke Konjunkturdaten dämpfen zwar die Hoffnung auf Zinssenkungen etwas, doch insgesamt dürfte eine florierende Wirtschaft attraktiver sein als Zinssenkungen. Nach aktuellen Daten schwächte sich in den USA das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, nur leicht ab. Das passt auch zu den Job-Daten des Dienstleisters ADP, die als Indikator für den Oktober-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gelten. Den Daten zufolge wurden deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen, womit sich der Arbeitsmarkt nach wie vor robust zeigt. Obendrein stieg die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im September überraschend stark.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 42.401,50 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,17 Prozent auf 5.43,14 Punkte. Der Nasdaq 100, der sich tags zuvor mit einem Plus von rund ein Prozent positiv von den anderen Indizes abgesetzt hatte, verringerte sein Auftaktminus auf 0,14 Prozent und damit auf 20.521,97 Punkte. Am Dienstag hatten bereits Hoffnungen auf erfreuliche Neuigkeiten von Alphabet die Kauflaune der Anleger nach und nach angeheizt.

Der Optimismus war nachbörslich dann auch belohnt worden: Die Mutter des Suchmaschinenbetreibers Google überzeugt mit ihrem Zahlenwerk. Analysten hoben ihre Kursziele an. Die A-Aktie von Alphabet, die in der Regel stärker gehandelt wird als die C-Aktie, stieg nun um 6,0 Prozent und war zusammen mit der C-Aktie unter den besten Werten im Auswahlindex der Nasdaq-Börse.

Für JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth sind vor allem drei Aspekte positiv hervorzuheben: Die zunehmende Zuversicht von Alphabet in die Google-Suche mittels Künstlicher Intelligenz, die starke Beschleunigung im Cloud-Geschäft und das Ergebnispotenzial durch die Kostenstruktur unter dem neuen Finanzchef.

Bevor nachbörslich mit Microsoft und Meta zwei weitere Mitglieder der sogenannten "Glorreichen 7" über ihr abgelaufenes Quartal berichten werden, standen noch eine Reihe weiterer Geschäftsberichte im Fokus.

AMD sorgte für Unmut, denn der Chiphersteller enttäuschte am Vorabend mit seinen Aussagen zum laufenden vierten Quartal die hochgesteckten Erwartungen von Analysten an das KI-Chipwachstum. Das Papier büßte als Schlusslicht im Nasdaq-100-Index 9,0 Prozent ein. Die Papiere des KI-Chipriesen Nvidia, zu dem AMD aufholen will, gaben nach moderaten Vortagesgewinnen um 2,1 Prozent nach.

Die Aktien von Visa zogen mit plus 3,1 Prozent an die Dow-Spitze, nachdem der Kreditkartenanbieter am Vorabend mit einem teils überraschend starken Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr überzeugt hatte.

Zahlen legten an diesem Tag Eli Lilly, Kraft Heinz und Reddit Zahlen vor. Während der Biopharmakonzern, der mit Novo Nordisk um den Milliardenmarkt für Medikamente gegen Fettleibigkeit wetteifert, mit einer Gewinnwarnung schockte und auch Kraft Heinz enttäuschte, konnte die Online-Plattform Reddit mit Aussagen zu ihren Umsatzaussichten überzeugen.

Eli Lilly brachen im S&P 100 um 11 Prozent ein und zogen dabei auch die Aktien des Wettbewerbers Amgen um 1,0 Prozent mit nach unten. Das Biotechunternehmen will nach Börsenschluss sein eigenes Zahlenwerk vorlegen.

Die Aktien des Ketchup-Herstellers Kraft Heinz, der inzwischen vorsichtiger auf seinen Jahresumsatz und -gewinn blickt, gaben um 3,7 Prozent nach. Reddit, erst im März an die Börse gegangen, sprangen um 36 Prozent auf ein Rekordhoch von über 111 US-Dollar.

Um knapp 28 Prozent sackten die Anteile von Super Micro Computer ab. Ernst & Young hatte als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des in Schwierigkeiten geratenen Serverherstellers das Mandat niedergelegt. Laut einer Mitteilung des Unternehmens haben die Prüfer Bedenken hinsichtlich des Engagements von Super Micro Computer, was Integrität und Ethik betreffe. Vor einem Monat hatte das US-Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter behauptet hatte, dass Super Micro gegen Buchhaltungsregeln verstoßen habe./ck/he

