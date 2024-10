EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IBU-tec advanced materials AG: Gründer Ulrich Weitz legt Aufsichtsratsmandat nieder und wird weiteres Vorstandsmitglied als Chief Product Officer der Gesellschaft Weimar, 30. Oktober 2024 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) gibt Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand bekannt. Ulrich Weitz legt sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Oktober 2024 nieder. Er war bislang Vorsitzender des Gremiums. In einer virtuellen Aufsichtsratssitzung am heutigen Tag wurde Sandrine Cailleteau, bisheriges Aufsichtsratsmitglied, zur neuen Vorsitzenden und Dr. Thomas Thau zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Unverändert bleibt Isabelle Weitz Mitglied des Aufsichtsrats. In der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem Ulrich Weitz mit Wirkung zum 1. November 2024 zum neuen Vorstand von IBU-tec bestellt. Er wird neben dem Vorstandsvorsitzenden (CEO), Jörg Leinenbach, als Chief Product Officer (CPO) des Unternehmens fungieren und besonders die Weiterentwicklung und Vermarktung der Produkte im Bereich Batteriematerialien vorantreiben. Damit trägt IBU-tec der dynamischen Entwicklung im Geschäftsfeld Batteriematerialien Rechnung, die sich zuletzt in einem Auftrag in Millionen-Euro-Höhe von einem globalen Automobilkonzern manifestiert hat. Ulrich Weitz hat das Unternehmen im Jahr 2001 in seiner heutigen Form gegründet und war bis 2023 bereits Vorstandvorsitzender des Unternehmens. Die Familie Weitz hält aktuell rd. 47 Prozent der IBU-tec-Aktien.

ERLÄUTERUNGSTEIL Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Ich freue mich sehr, Ulrich Weitz wieder im Vorstand des Unternehmens begrüßen zu können. Uns verbindet eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir nun wieder gemeinsam im Vorstand fortsetzen. In unserem Batteriegeschäft erleben wir derzeit den wirtschaftlichen Durchbruch und müssen auch auf Vorstandsebene zusätzliche Ressourcen für den Bereich schaffen. Ulrich Weitz ist mit seiner Expertise und seinem Netzwerk die Idealbesetzung, um den nachhaltigen Erfolg von IBU-tec bei Batteriematerialien zu managen und weiter zu forcieren. Nach einem herausfordernden Jahr 2024 für IBU-tec, besonders im Chemiebereich, blicken wir entsprechend optimistisch ins Jahr 2025." Ulrich Weitz, designierter CPO von IBU-tec: "Mit Jörg Leinenbach hat unser Unternehmen einen hervorragenden CEO, der die Geschicke des Gesamtunternehmens steuert. Ich kann mich künftig deshalb mit aller Kraft auf unseren Wachstumsbereich Batteriematerialien konzentrieren. Der kürzlich gemeldete Großauftrag dürfte nur den Auftakt einer sehr lebhaften positiven Entwicklung, die sich immer stärker abzeichnet, gebildet haben. Ich freue mich, dass Jörg Leinenbach und ich in dieser Situation Seite an Seite im Vorstand IBU-tec zum Erfolg führen werden." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

