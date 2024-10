EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit

Refinanzierung löst bisherigen Kredit für Ankauf und Repositionierung ab

Aareal Bank finanziert 48,6 Mio. CHF

Qualifizierung als Green Loan unterstreicht MHPs Nachhaltigkeitsstrategie München, 31. Oktober 2024. Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24 ), und H.I.G. Capital haben erfolgreich die Refinanzierung des Basel Marriott Hotels abgeschlossen. Die Aareal Bank löst die bisherige Finanzierung für den Ankauf und die Repositionierung des ehemaligen Swissôtel Le Plaza Basel mit einem Volumen von 48,6 Mio. CHF ab. Das insolvente Swissôtel wurde von MHP zusammen mit dem US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen H.I.G. Capital im Rahmen eines Joint Ventures 2021 erworben, anschließend umfassend renoviert und pünktlich zur Art Basel 2022 als Basel Marriott Hotel wiedereröffnet. MHP betreibt das Hotel unter einem langfristigen Managementvertrag und als Franchisepartner von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. Durch die strategische Repositionierung und die anhaltend positive Hotelperformance konnte der Immobilienwert des Basel Marriott Hotels durch MHP und H.I.G. Capital signifikant gesteigert werden. Im Zuge der Renovierung wurden zudem umfangreiche Investitionen in die technischen Anlagen und den nachhaltigen Betrieb des Hotels getätigt. Im Ergebnis ist das Basel Marriott Hotel mit der LEED O+M Platin-Zertifizierung ausgezeichnet und trägt zusätzlich die Green Key und Swisstainable Zertifikate. Die Finanzierung unterstreicht den Track Record von MHP, nachhaltige und wertsteigernde Projekte erfolgreich umzusetzen und dabei "bankable" und exitfähige Hotel Assets zu schaffen. Dank der hohen Nachhaltigkeitsstandards, die das Basel Marriott Hotel erfüllt, konnte die Refinanzierung mit einem "Aareal Green Finance Certificate" strukturiert werden. Dies unterstreicht die langfristige Strategie von MHP, nachhaltige Hotelprojekte zu realisieren, die sich sowohl ökologisch als auch ökonomisch auszahlen. Ralf Selke, Vorstand (CFO) MHP Hotel AG: "Wir haben uns in den letzten Jahren bei unseren Investment- und Finanzierungspartnern viel Vertrauen erarbeitet und freuen uns über die erfolgreiche Refinanzierung des Basel Marriott Hotels durch die Aareal Bank. Deren Qualifizierung als Green Loan bestätigt, dass sich unsere Nachhaltigkeitsstrategie im wahrsten Sinne des Wortes "auszahlt"". Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com Über Basel Marriott Hotel

Das Basel Marriott Hotel mit direkter Anbindung an das Congress Center und die Messe Basel liegt nur wenige Gehminuten von der Basler Altstadt entfernt.Es verfügt über 239 Zimmer und Suiten, neun Tagungsräume, die exklusive M Club-Lounge und ein Restaurant. Neugestaltet wurde im Zuge der Repositionierung auch der Spa-Bereich, der den Hotelgästen ein modernes Fitnessstudio, verschiedene Saunen sowie ein umfassendes Massageangebot bietet.

