Trotz eines schwierigen Marktumfelds in der europäischen Baubranche konnte der Sanitärtechnikkonzern Geberit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. Der Nettoumsatz stieg um 0,4 Prozent auf 2,40 Milliarden Schweizer Franken, wobei das währungsbereinigte Wachstum sogar 3,1 Prozent betrug. Besonders erfreulich entwickelte sich das dritte Quartal mit einem Umsatzplus von 4,7 Prozent. Die EBITDA-Marge verbesserte sich leicht um 10 Basispunkte auf 31,4 Prozent, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, auch in herausfordernden Zeiten profitabel zu wirtschaften.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Angesichts der robusten Leistung hat die Unternehmensleitung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben. Geberit erwartet nun ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen von 1 bis 2 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 29,5 Prozent. Diese [...]

