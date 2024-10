EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Allane SE: Anpassung der Prognose aufgrund positiver Entwicklung im operativen Umsatz sowie Reduzierung des erwarteten EBT aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen auf das Leasingvermögen in den erste



31.10.2024

Allane SE: Anpassung der Prognose aufgrund positiver Entwicklung im operativen Umsatz sowie Reduzierung des erwarteten EBT aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen auf das Leasingvermögen in den ersten neun Monaten 2024 Pullach, 31. Oktober 2024 - Der Vorstand der Allane SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 neu bewertet und nach umfassender Analyse beschlossen, die am 23. August 2024 geänderte Prognose anzupassen. Für den operativen Konzernumsatz prognostiziert der Vorstand eine Spanne von 425 Mio. Euro und 475 Mio. Euro (zuvor: 350 Mio. Euro bis 400 Mio. Euro). Das Konzern-EBT wird im Bereich zwischen -35 Mio. Euro und -45 Mio. Euro (zuvor: -25 Mio. Euro bis -35 Mio. Euro) erwartet. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung ist die positive Geschäftsentwicklung der Allane SE in den ersten neun Monaten 2024 im Bereich des operativen Konzernumsatzes auf Basis vorläufiger Zahlen, die bereits die untere Zielmarke des Prognosekorridors übertroffen haben. So erwartet die Allane SE auf Basis dieser vorläufigen Zahlen im Zeitraum von Januar bis September 2024 einen operativen Konzernumsatz in Höhe von 332,6 Mio. Euro. Das vorläufige Konzern-EBT für die ersten neun Monate ist mit -31,8 Mio. Euro weiterhin belastet durch die auf Rest- und Marktwertdifferenzen zurückzuführenden kumulierten bilanziellen außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Leasingvermögen. Daher erwartet die Allane SE ein weiterhin sinkendes EBT bis zum Jahresende. Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung Q3 2024 wird planmäßig am 8. November 2024 veröffentlicht. Mitteilende Person:

