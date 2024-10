Die Aktie des Goldproduzenten Centamin verzeichnete am Donnerstag deutliche Verluste an der Börse. Der Kurs fiel zeitweise auf 1,88 Euro, was die Aktie zu einem der größten Verlierer am Markt machte. Ein wesentlicher Grund für den Kursrutsch war offenbar ein größerer Aktienverkauf durch die Norges Bank.

Bewegungen bei institutionellen Anlegern

Wie aus einer Offenlegung hervorgeht, reduzierte die norwegische Zentralbank ihre Position in Centamin am 30. Oktober um über 156.000 Aktien. Gleichzeitig meldete der Hedgefonds Samson Rock Capital einen leicht erhöhten Anteil von 2,33 Prozent an dem Goldunternehmen. Diese Verschiebungen bei institutionellen Anlegern sorgten für erhöhte Volatilität und Verunsicherung am Markt, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirkte.

