Ein dichteres Netzwerk und mehr verfügbare Glasfaserkapazität für die Rechenzentren in der Region

Die jüngste Verbindung in einer Infrastruktur aus modernstem Glasfaserkabel in der kritischen FLAP-D-Region (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin) dem bedeutendsten Markt für Rechenzentren in Europa

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Breitbandinfrastruktur, hat heute die Bereitstellung seines nächsten Super Highway bekannt gegeben eine kürzere und direktere Route von Frankfurt nach Paris. Diese folgt der Freigabe des neuen Super Highway von euNetworks' von Amsterdam nach Frankfurt am Anfang des Monats. Mit dieser neuen Infrastruktur stellt euNetworks seine Fähigkeit unter Beweis, die Region mit der erforderlichen Bandbreite der kommenden Generation zu versorgen und damit die aktuelle Nachfrage der Kunden zu befriedigen, wobei der steigende Bedarf an Bandbreite im Hinblick auf zukünftige Technologien berücksichtigt wird. euNetworks neues Super Highway-System von Netzwerken für weite Distanzen ist heute das einzige Netzwerk aus moderner Glasfaser, das alle Rechenzentren in der Region Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin (FLAP-D) verbindet.

Der Super Highway von Frankfurt nach Paris soll die laufend steigende Nachfrage nach Bandbreite zwischen diesen beiden Städten abdecken zwei wichtige Regionen für Rechenzentren und Clouddienste in Europa. Der Highway ist in die engen Metro-Netzwerke von euNetworks in Frankfurt and Paris integriert, mit der Möglichkeit, sich direkt mit mehr als 100 wichtigen Rechenzentren in diesen Städten zu verbinden. Auch besteht eine nahtlose Route zum weiterführenden Netzwerk mit Verbindungen zu den anderen 445 Rechenzentren, die euNetworks in Europa miteinander verbindet. Die hohe Flexibilität zusammen mit dem Einsatz von hochmoderner Technik sowie dem Fokus auf der Verringerung von umweltschädlichem Kohlenstoff haben für Kunden ein wirklich einzigartiges Netzwerk geschaffen.

Was hebt den neuen Super Highway ab?

Eine kürzere, direktere Route: Zwanzig Prozent kürzer als die traditionelle Route via Straßburg, was zu einer deutlichen Verringerung der Latenz führt ein kritischer Faktor des Datentransfers in Hochgeschwindigkeitszeiten.

Zwanzig Prozent kürzer als die traditionelle Route via Straßburg, was zu einer deutlichen Verringerung der Latenz führt ein kritischer Faktor des Datentransfers in Hochgeschwindigkeitszeiten. Mehr Flexibilität im Netzwerk: Bei diesem Super Highway werden zwischen Paris und Frankfurt Engpässe vermieden. Netzwerkverkehr von Paris nach Marseille und Brüssel wird umgangen, ebenso wie die Routen von Frankfurt durch das Rheintal, die Zürich, Mailand und Wien ansteuern. So sind mehr Routen im Netzwerk verfügbar, was für Kunden die Zuverlässigkeit erhöht.

Bei diesem Super Highway werden zwischen Paris und Frankfurt Engpässe vermieden. Netzwerkverkehr von Paris nach Marseille und Brüssel wird umgangen, ebenso wie die Routen von Frankfurt durch das Rheintal, die Zürich, Mailand und Wien ansteuern. So sind mehr Routen im Netzwerk verfügbar, was für Kunden die Zuverlässigkeit erhöht. Höchstleistung und hohe Effizienz: Die Kombination aus Glasfaser mit minimalem Verlust und kürzeren Routen steigert die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Netzwerks. Deshalb steht pro Glasfaserpaar mehr Bandbreite zur Verfügung und es erfolgt eine höhere Modulation auf den Transpondern, was zu hochgradig effizienten Super Channels führt.

Die Kombination aus Glasfaser mit minimalem Verlust und kürzeren Routen steigert die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Netzwerks. Deshalb steht pro Glasfaserpaar mehr Bandbreite zur Verfügung und es erfolgt eine höhere Modulation auf den Transpondern, was zu hochgradig effizienten Super Channels führt. Weniger, stromsparende In-Line Amplifiers-Seiten (ILAs): Der modernste Glasfasertyp weist optimale, weitere Abstände zwischen den ILA-Seiten auf, wodurch nur noch sieben erforderlich sind. Das verschlankt die Errichtung des Netzwerks und spart Strom, sowohl während des Baus als auch im Betrieb. Die neuen ILAs sind mit hochgradig effizienten Kühlsystemen ausgestattet, was den Energiebedarf senkt und die CO2-Bilanz verbessert.

Kevin Dean, Interim Chief Executive Officer von euNetworks, sagte: "Unser jüngster Super Highway fügt eine weitere wichtige Route hinzu und erweitert so eine grundlegende, kritische Infrastruktur, die entscheidend ist für die Zukunft Europas. Ich bin sehr stolz auf die Teams, die das vollbracht haben. Heute ist es ebenso herausfordernd, Glasfasernetzwerke für den europäischen Markt zu entwerfen, zu bauen und bereitzustellen wie vor zwanzig Jahren, als alles anfing. Diese neuen, modernen Glasfasernetzwerke, unsere Super Highways, sind heute und morgen von entscheidender Bedeutung für unsere Kunden."

Dean fügte hinzu: "Die Route Frankfurt nach Paris weist einen einzigartigen Verlauf auf, ebenso wie ein innovatives Design. Die Kapazität für Verbindungen von Rechenzentrum zu Rechenzentrum in Europa wird wesentlich erhöht. Die Region FLAP-D hat für uns bei Super Highways höchste Priorität. Es werden in den kommenden Wochen weitere Netzwerke bereitgestellt und danach sind noch mehr Netzwerke in Planung."

Super Highways sind neue, hochmoderne Glasfasernetzwerke mit einer einzigartigen Route. Der Super Highway Frankfurt Paris schließt an das bestehende Netzwerk von Super Highways von euNetworks an, das aus folgenden Routen besteht: Dublin nach London (über das Unterseekabel Rockabill), London nach Amsterdam (über das Unterseekabel Scylla) und Amsterdam nach Frankfurt. Sie befinden sich alle im Besitz von euNetworks und werden von diesem Unternehmen betrieben.

euNetworks baut und investiert in Stadtnetze und Fernverbindungen, um wichtige europäische Rechenzentren und Data Hubs zu verbinden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Glasfasernetzwerke in 18 Städten sowie hochgradig differenzierte Fernverbindungsnetzwerke, die Routen von insgesamt 46.100 Kilometern abdecken, die sich über 17 Länder erstrecken. Als Spezialist in diesem Bereich wächst euNetworks weiterhin und investiert gemeinsam mit seinen Kunden. Das fördert neue Technologien und erweitert das Glasfasernetzwerk in Europa. Dank dieser Investitionen wächst das Unternehmen weiterhin.

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 545 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

