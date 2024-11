Die Ströer-Gruppe hat heute erfolgreich den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der RBL Media GmbH mit Sitz in Aachen abgeschlossen. Ab sofort wird die Gesellschaft in den Konsolidierungskreis der Ströer-Gruppe aufgenommen. RBL Media bringt ein attraktives Portfolio an Werbekonzessionsverträgen in wichtigen deutschen Städten wie Leipzig, Essen, Dortmund, Aachen, Münster und Erfurt ein, die im Durchschnitt noch über eine Laufzeit von etwa zehn Jahren verfügen. Ein Großteil der dazugehörigen Werbeanlagen ist bereits installiert und kann unmittelbar zur Monetarisierung genutzt werden. "Durch die Übernahme ...

