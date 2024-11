Der zuletzt schwächelnde DAX hat am Freitag wieder Boden gutgemacht. In den ersten Handelsstunden legte der deutsche Leitindex um 0,50 Prozent auf etwa 19.170 Punkte zu. Auch der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, stieg um 0,4 Prozent. Gleichzeitig zieht der Rohölpreis seit Tagen an, was auch die Aktien von Shell und TotalEnergies wieder nach oben befördert.Die Ölpreise sind am Freitag erneut kräftig gestiegen und haben den Einbruch vom Wochenbeginn fast vollständig ausgeglichen. Am Vormittag ...

