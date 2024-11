Die SCIVAX Corporation (Hauptsitz: Kawasaki, Japan; President: Satoru Tanaka; im Folgenden "SCIVAX") und Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio; President: Yasuhiko Saitoh; im Folgenden "Shin-Etsu Chemical") haben in Zusammenarbeit Amtelusentwickelt, eine Lichtquelle für 3D-Sensoren, sowie die Technologie für deren Massenproduktion. Die Auslieferung von Amtelus-Testmustern beginnt im November 2024, der Verkauf der Produkte erfolgt durch Shin-Etsu Chemical.

SCIVAX hat bisher Platanus vertrieben, eine optische Linse, die Licht gleichmäßig streut und abstrahlt. Sie wird als Lichtquelle für 3D-Sensoren verwendet, die in der Automobilindustrie und in anderen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, und trägt zur Verbesserung der Sensorleistung bei. In den letzten Jahren hat sich der Einsatzbereich der 3D-Sensortechnologie jedoch erweitert und es werden Lichtquellen mit höherer Integration und Leistung benötigt. Den Platzbedarf mithilfe der herkömmlichen Hohlraumstruktur zu reduzieren, erwies sich jedoch als schwierig und stellte eines der größten ungelösten Probleme dar.

Shin-Etsu Chemical hat zur Lösung dieses Problems ein hochfestes Material entwickelt. Es lässt sich durch Sägen verarbeiten und verfügt über die erforderlichen optischen Eigenschaften sowie über eine Versiegelungsfähigkeit zum Schutz der Geräte. Unter Einsatz dieses Materials konnte SCIVAX erfolgreich Amtelus entwickeln, das kleinste Lichtquellen-Gerät der Welt, das die Funktionen von Platanus in sich vereint. Dieses Gerät weist im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine deutlich geringere Größe auf. Es hat eine Montagefläche von 1 mm2 oder weniger, ist damit zehnmal kleiner als herkömmliche Geräte und nur halb so dick oder sogar noch dünner.

Amtelus zeichnet sich durch folgende Hauptmerkmale aus:

Minimale Größe

Die Montagefläche eines lichtemittierenden Geräts wird minimiert, sodass es in Geräten wie AR-Brillen und Smartphones eingesetzt werden kann, bei denen sich die Installation bisher schwierig gestaltete. Darüber hinaus kann durch die Verwendung mehrerer Amtelus -Module eine präzisere Erfassung erreicht werden.

Die optische Linse Platanus deckt verschiedene Arten von Bestrahlungsfeldern mit einem hohen Maß an Designflexibilität ab und ermöglicht verschiedene Arten der Bestrahlung. Dazu gehören ein großer Bereich von 140 Grad oder mehr oder ein hohes Seitenverhältnis (120 Grad 30 Grad). Dank dieser Technologie können Amtelus -Module mit verschiedenen Bestrahlungsfeldern nach Kundenwunsch gestaltet werden.

Durch die Nutzung fortschrittlicher Nanoimprint-Massenproduktionstechnologie können die Linsen mit der Lichtquelle in einem Harzgehäuse integriert werden, was im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine höhere Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die Kosten bietet.

Shin-Etsu Chemical und SCIVAX prüfen, wie diese Technologie in Zukunft auf verschiedene Bereiche ausgeweitet werden kann, wie z. B. im Bereich der Biowissenschaften der nächsten Generation, vor allem bei lebenswichtigen Sensoren.

