Istanbul (ots/PRNewswire) -Yang Chaobin, Huawei-Vorstandsmitglied und Präsident für IKT-Produkte und -Lösungen, hielt heute auf dem Global MBB Forum 2024 eine Grundsatzrede, in der er sagte: "Die kommende Ära der mobilen KI wird enorme Möglichkeiten für die Mobilfunkbranche schaffen und das kommende Jahrzehnt tiefgreifend prägen. Die Weiterentwicklung der 5.5G-Technologie wird der Schlüssel zur Entfaltung des Potenzials der mobilen KI sein. Huawei freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Branchenpartnern, um 5.5G weiterzuentwickeln und die Grundlage für die Ära der mobilen KI zu festigen. Gemeinsam können wir der Gesellschaft und der Industrie helfen, intelligenter zu werden."Laut Yang haben sich dank der sich schnell entwickelnden 5.5G- und KI-Technologien zwei Trends herauskristallisiert, die die Industrie umgestalten und eine "Ära der mobilen KI" einläuten werden. Der erste Trend, den er als "Mobile going AI" bezeichnet, bei dem mobile Internetdienste durch neue Dienstleistungs- und Geschäftsmodelle transformiert werden. Der zweite Trend ist "AI going Mobile", bei dem durch neue mobile Dienste wie intelligente Fahrzeuge und Roboter enorme Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden. Diese Entwicklungen, so meint er, schaffen neue Impulse und Möglichkeiten für die Gesellschaft und die Mobilfunkbranche.Huawei zufolge werden diese Trends die IKT-Branche in dreierlei Hinsicht beeinflussen. Erstens werden KI-Agenten für Einzelpersonen mobile Internetdienste so umgestalten, dass jeder einen persönlichen intelligenten Assistenten hat, was bedeutet, dass KI-Agentennetze Echtzeitdienste unterstützen müssen. Zweitens wird intelligentes Fahren die Mobilität verändern, indem Fahrzeuge zu flexiblen und intelligenten Räumen werden, was bedeutet, dass intelligente Fahrzeugnetze hohe Uplink-Geschwindigkeiten liefern müssen. Drittens wird die verallgemeinerte verkörperte Intelligenz in verschiedenen Szenarien Einzug halten und neue Produktivität und einen Markt für KI-Roboter mit einer Stückzahl von 10 Milliarden erschließen, was bedeutet, dass zukünftige Roboternetzwerke umfassend höhere Fähigkeiten benötigen werden.Yang erklärte, dass 5.5G-Netze die vielfältigen Verbindungen, Erfahrungen und Dienste unterstützen können, die erforderlich sind, um diese neuen Anforderungen zu erfüllen, die von KI-Agenten, intelligenten Fahrzeugen und verkörperter Intelligenz ausgehen, da die Netze die Innovation und Entwicklung in fünf Schlüsselbereichen vorantreiben:Erstens kann 5.5G durch die Bereitstellung von Netzen mit hoher Bandbreite unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Da Nutzer zunehmend nach vielfältigen Erfahrungen verlangen, können Sub-100-GHz-Bänder bei Bedarf integriert werden, um die für überlegene Multi-Faktor-Erfahrungen erforderlichen Netzwerkfähigkeiten flexibel bereitzustellen. Die "0-Bit-0-Watt"-Technologie kann auch eingesetzt werden, um eine überlegene Energieeffizienz zu ermöglichen.Zweitens kann 5.5G zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten von Geräten genutzt werden, da es ein einziges Netz zur Integration von IoT-Verbindungen für alle Szenarien ermöglicht. RedCap und passive IoT-Technologien senken die Kosten des IoT, und 5.5G wird benötigt, um die Anzahl der gleichzeitig unterstützten Verbindungen zu maximieren. Außerdem sind verbesserte Netzkapazitäten erforderlich, um Geräte zu befähigen und überall IoT-Verbindungen herzustellen.Drittens kann 5.5G einheitliche Portale bereitstellen, die eine differenzierte Erlebnisgarantie und Monetarisierung unterstützen - etwas, das Netzbetreiber benötigen, um den immer vielfältigeren Serviceanforderungen gerecht zu werden. 5.5G-Kernnetze verfügen über die Fähigkeit, die für eine differenzierte, erlebnisbasierte Monetarisierung erforderlichen nutzer-, dienst- und netzwerkbezogenen Funktionen bereitzustellen.Viertens kann 5.5G ein einheitliches Serviceportal bieten, das mobile KI erschwinglicher macht und vielfältige intelligente Dienste unterstützt. Die Netzbetreiber benötigen das native KI-Serviceportal, das 5.5G-Kernnetze bereitstellen, um Netzfunktionen mit Dritten zu teilen. Dadurch werden intelligente Dienste auf erschwinglicheren mobilen Geräten verfügbar.Fünftens kann 5.5G das Telecom Foundation Model nutzen, um ein hohes Maß an Netzautonomie zu ermöglichen und das Konzept "0 Touch, 0 Wait, 0 Fault" zu realisieren. Das Telecom Foundation Model bietet die Fähigkeit zu hochgradig autonomen Netzwerken mit umfassender Intelligenz, indem es zwei Arten von Anwendungen - Copiloten und Agenten - und drei Arten von digitalen Experten bereitstellt. Dies wird ein neuer Trend im Netzbetrieb sein.Das 15. Global Mobile Broadband Forum mit dem Motto "5.5G Leads Mobile AI Era" ("5.5G führt mobile KI-Ära an") findet vom 30. bis 31. Oktober in Istanbul, Türkei, statt. Die Veranstaltung wird von Huawei mit Unterstützung unserer Branchenpartner GSMA und GTI ausgerichtet. Gemeinsam mit Betreibern, Branchenführern und Partnern aus dem Ökosystem werden wir die neuesten Fortschritte der Branche vorstellen und neue Möglichkeiten erkunden. Branchenvertreter werden darüber diskutieren, wie man in der Ära der mobilen KI mit 5.5G erfolgreich sein kann und wie man den Erfolg von 5G nutzen kann, um mit 5.5G noch größere Erfolge zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie MBBF2024 unter: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546527/Yang_Chaobin_delivering_a_keynote_speech.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yang-chaobin-von-huawei-5-5g-entfesselt-das-potenzial-der-mobilen-ki-302294165.htmlPressekontakt:Pei Fu,fupei6@huawei-partners.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5899909