In den vergangenen Jahren sorgten Tech-Aktien oftmals für beste Laune und teils schwindelerregende Höhenflüge. In der aktuellen Berichtssaison will der Funke der Begeisterung aber nicht so recht überspringen. Stattdessen gibt es so manche Enttäuschung zu sehen und vor allem der Blick nach vorn wird immer mehr getrübt.Das gilt insbesondere für Super Micro Computer (US86800U1043), wo es offenbar noch immer keinen Termin für die nächsten Quartalszahlen gibt. Das wäre vielleicht noch verschmerzbar. Doch nun wurde bekannt, dass der ...

