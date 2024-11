Die Allianz-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust. Am 1. November 2024 überschritt der Kurs die wichtige 50-Tage-Linie und notierte bei 291,40 EUR. Diese positive Entwicklung setzt sich fort, mit einem aktuellen Kurs von 291,75 EUR am 2. November. Die Stabilität des Kurses spiegelt das Vertrauen der Investoren in den Münchner Versicherungskonzern wider.

Dividendenrendite im Fokus

Besonders interessant für Anleger ist die attraktive Dividendenpolitik der Allianz. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 13,80 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 5,24% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung unterstreicht die finanzielle Stärke des Unternehmens und macht die Aktie für einkommensorientierte Investoren besonders attraktiv.

