News von Trading-Treff.de Die Allianz SE setzt ihren positiven Trend an den Börsen fort. Mit einem aktuellen Kurs von 356,20 Euro nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 357,90 Euro, das erst kürzlich am 18. März 2025 erreicht wurde. Die Jahresperformance beeindruckt mit einem Plus von 28,24 Prozent, während die Aktie seit Jahresbeginn bereits um 20,13 Prozent zulegen konnte. Am 27. Februar 2025 startete der Versicherungskonzern ein Aktienrückkaufprogramm ...

