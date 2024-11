Die Novartis-Aktie verzeichnete an der SIX Swiss Exchange einen bemerkenswerten Aufschwung. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 1,6%, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Schweizer Pharmaunternehmen widerspiegelt. CEO Vas Narasimhan äußerte sich in einem Zeitungsinterview "sehr zuversichtlich" bezüglich des Umsatzziels und prognostizierte ein jährliches Wachstum von mindestens 5% in den kommenden Jahren. Diese optimistische Einschätzung basiert auf der starken Produktpipeline und der erfolgreichen Markteinführung neuer Medikamente.

Analysten sehen Potenzial

Im November 2024 haben elf Analysten die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen. Die Mehrheit der Experten sieht weiterhin Potenzial für Kurssteigerungen, was durch die jüngste positive Entwicklung untermauert wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 221,3 Milliarden Euro und einer Dividendenrendite von 3,76% für [...]

Hier weiterlesen