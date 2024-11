Ein neues Rekordniveau erreichte der Umsatz unseres PLATOW Prognose 2024-Wertes Schneider Electric im dritten Quartal. Wie der Technologiekonzern am Mittwoch (30.10.) mitteilte, trugen die starke Entwicklung in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Energiewende zu einem organischen Wachstum um 8% ggü. Vj. auf 9,3 Mrd. Euro bei. Vor allem in Nordamerika profitieren die Geschäfte im Segment Energiemanagement, während die Sparte Industrial Automation konjunkturbedingt vor allem in Europa strauchelt. Der Anteil der Konzerneinnahmen, der mit Produkten und Lösungen für das Energiemanagement generiert wird, ist mittlerweile auf über 80% angestiegen, u.a. begünstigt von dem immer größer werdenden Energiebedarf ...

