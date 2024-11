NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 32 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen und die Aktien bleiben zudem auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte. Trotz der China-Schwäche sieht Analyst Richard Felton weiterhin überzeugende Kaufargumente für die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens, wie er in seinem Kommentar vom Freitagabend trotz zuletzt enttäuschender Quartalszahlen schrieb. Zwar sei schwer absehbar, wann dieser Gegenwind nachlasse, aber die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 dürfte nun nicht mehr allzu ??risikoreich sein. Philips mache weiter Fortschritte bei Innovationen, die Wachstum, Marge und den freien Barmittelzufluss steigern dürften./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

© 2024 dpa-AFX-Analyser