MEDICLIN steigert Konzernumsatz und Betriebsergebnis - Vorstand bestätigt Jahresprognose für 2024



Offenburg, 04. November 2024

MEDICLIN steigert Konzernumsatz für 9M 2024 um 2,0 % auf 558,2 Mio. Euro

Konzern-EBIT mit 34,5 Mio. Euro höher als im Vorjahreszeitraum (9M 2023: 29,4 Mio. Euro)

Auslastung mit 86,0 % gegenüber Vorjahr gestiegen (9M 2023: 84,4 %)

Krankenhausreform zum Jahreswechsel erwartet

Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose

Offenburg, den 04. November 2024: In den ersten neun Monaten 2024 erzielte die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) einen Konzernumsatz in Höhe von 558,2 Mio. Euro. Dies sind 11,1 Mio. Euro oder 2,0 % mehr als in den ersten neun Monaten des Jahres 2023. Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 5,1 Mio. Euro auf 34,4 Mio. Euro. Ein positiver Geschäftsverlauf im dritten Quartal und eine stabile Auslastungsquote von 86,0 % (9M 2023: 84,4 %) lassen den Vorstand die Jahresprognosen bestätigen. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatzrückgang am oberen Ende der Prognose von -2,0 % bis 0,0 % erwartet. Das Konzernbetriebsergebnis wird nunmehr auch am oberen Ende der zuletzt im Halbjahr konkretisierten Spanne von 33,0 Mio. Euro bis 39,0 Mio. Euro erwartet.



Umsatz- und Ertragsentwicklung der Segmente



Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 7,2 % auf 361,2 Mio. Euro (9M 2023: 337,0 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis fiel mit 38,0 Mio. Euro um 2,9 Mio. Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum (9M 2023: 35,1 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 20,4 % (9M 2023: 20,1 %). Der absolute Materialaufwand lag mit 73,8 Mio. Euro 9,1 % über dem Vorjahreswert (9M 2023: 67,6 Mio. Euro). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 8,1 Mio. Euro beziehungsweise 4,5 % auf 187,4 Mio. Euro. Die Personalaufwandsquote ging dabei auf 51,9 % zurück (9M 2023: 53,2 %).



Das Segment Akut weist einen Rückgang im Segmentumsatz von 16,3 Mio. Euro oder 8,5 % aus. Das Segmentbetriebsergebnis beträgt -3,8 Mio. Euro nach -5,4 Mio. Euro im dritten Quartal 2023. Der Materialaufwand ging um 12,8 % auf 50,0 Mio. Euro zurück (9M 2023: 57,3 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote war mit 28,5 % leicht rückläufig (9M 2023: 29,9 %). Der Personalaufwand betrug 106,1 Mio. Euro und war damit um 8,6 % niedriger als in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 (9M 2023: 116,1 Mio. Euro). Die Personalaufwandsquote blieb nahezu unverändert mit 60,4 % nach 60,5 % im Vorjahreszeitraum.



Der Umsatz des Segments Sonstige Aktivitäten in Höhe von 21,5 Mio. Euro lag um 3,2 Mio. Euro also 17,5 % über dem Vorjahreswert. Das Geschäftsfeld Pflege trug hierzu 17,5 Mio. Umsatz bei, was einer Steigerung von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M 2023: 15,8 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis lag mit 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis von -0,3 Mio. Euro.



Ausblick - positiver Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2024



"Wie in den Jahren zuvor, ist das dritte Quartal wieder das stärkste des laufenden Jahres. Der Konzernumsatz ist im Vorjahresvergleich um 7,9 Mio. Euro auf 190,2 Mio. Euro gestiegen. Auch die Profitabilität des Quartals ist mit einer EBIT-Marge von 11,8 % positiv ausgefallen. Wir sind finanziell gut aufgestellt und bestätigen aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs die Jahresprognosen für Umsatz und Konzernbetriebsergebnis am jeweils oberen Ende", berichtet Tino Fritz, CFO der MEDICLIN.



Krankenhausreform zum Jahreswechsel erwartet



"Die zum Jahreswechsel erwartete Krankenhausreform hat die Rehabilitation nicht mitgedacht. Wir sind überzeugt, dass der Wegfall von Krankenhausbetten im Akutbereich nicht zu weniger, sondern zu mehr und früher ansetzende Rehabilitationsleistungen führen wird. Wir haben uns mit MEDICLIN HOME, DIRECT und CAMPUS frühzeitig auf den Weg gemacht, um uns den Entwicklungen im Gesundheitsmarkt zu stellen und nutzen die Chancen der Ambulantisierung und Digitalisierung der Rehabilitation", sagt Dr. Joachim Ramming, CEO der MEDICLIN.



Thomas Piefke, COO der MEDICLIN ergänzt: "Am 11. Oktober haben wir die ambulante orthopädische Rehabilitation am Standort der Staufenburg Klinik in Durbach eröffnet - als Teil des Angebots von MEDICLIN DIRECT. Mit dem Ausbau des Angebots ergänzen wir die bestehenden Leistungen für Rehabilitationen im Bereich der Krebserkrankungen, Diabetes und Adipositas und reagieren damit auf die steigende Nachfrage für ambulante orthopädische Therapien. Damit treiben wir die Ambulantisierung bei MEDICLIN erfolgreich voran und setzen unsere Strategie konsequent um."



Der Zwischenbericht zum 30. September 2024 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.



Für weitere Informationen:



MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de





Public Relations

Dr Janina Lossen

Tel.: 0781/488-180

janina.lossen@mediclin.de



www.mediclin.de







Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.300 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter*innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.



MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.





