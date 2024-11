Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US03837J1016 Aqua Metals Inc. 04.11.2024 US03837J2006 Aqua Metals Inc. 05.11.2024 Tausch 20:1

US74754R2022 Qualigen Therapeutics Inc. 04.11.2024 US74754R3012 Qualigen Therapeutics Inc. 05.11.2024 Tausch 50:1

VGG982181031 VCI Global Ltd. 04.11.2024 VGG982182021 VCI Global Ltd. 05.11.2024 Tausch 49:1

© 2024 Xetra Newsboard