Tagesausblick für 05.11.: DAX - Anleger warten ab. K+S gefragt

DAX® & Dow® traten am Tag vor der US-Wahl auf der Stelle. Zu groß scheint das Risiko mit neuen Engagements falsch zu liegen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen bis es erste Hochrechnungen aus den USA gibt.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere bewegten sich in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Ein vergleichbares Bild zeigte sich heute bei den Edelmetallen. Der Goldpreis stagnierte bei 2.730 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 32,50 USD. Am Ölmarkt zogen die Preise erneut an. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil erreichte die Marke von 74,75 USD und trifft dort auf einen starken Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis 76,70 USD.

Unternehmen im Fokus

Evotec wird sich auf einer Biotech-Konferenz präsentieren. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Jenoptik zeigte einen starken Rebound nach dem Sell-off seit Mitte Oktober. Ob dies der Start einer Gegenbewegung ist, muss sich zeigen. Spekulationen auf steigende Kalipreise gaben der Aktie von K+S heute deutlichen Auftrieb. Auf Höhe der 200-Tage-Durchschnittslinie war allerdings Schluss. Siemens Energy profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Morgen werden unter anderem Deutsche Post, Ferrari, Fraport, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Krones, Norma Group, Redcare Pharmacy, Schaeffler, Uniper, Vestas und Zalando finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Zudem meldet das Kraftfahrbundesamt Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Dies könnte die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW bewegen.

Wichtige Termine:

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB board member Schnabel speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.315/19.463/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte Der DAX® schwächelte zwar im Tagesverlauf. Das technische Bild bleibt jedoch unverändert. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 19.315 Punkten eine Widerstandsmarke. Kaufimpulse zeigen sich frühestens oberhalb dieser Marke. Bei 19.106 Punkten liegt eine Unterstützungsmarke. Kippt der Index unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.933 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 04.09.2024 - 04.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.11.2019 -04.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 103,65* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,67** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 108,78*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,15* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,31 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,91* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,14* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.